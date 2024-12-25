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На Украине предложили способ разрешения конфликта - 25.12.2024, ПРАЙМ
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На Украине предложили способ разрешения конфликта
На Украине предложили способ разрешения конфликта - 25.12.2024, ПРАЙМ
На Украине предложили способ разрешения конфликта
Для урегулирования украинского конфликта западным странам следует прекратить финансирование Владимира Зеленского, а также провести аудит уже выделенных средств, | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:48+0300
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украина
запад
военная помощь украине
коррупция
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Для урегулирования украинского конфликта западным странам следует прекратить финансирование Владимира Зеленского, а также провести аудит уже выделенных средств, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. "Весь мир посылает деньги на Украину, а он (Владимир Зеленский — ред.) их ворует. &lt;…&gt; Аудит Украины — это не только справедливый суд над коррупционером Зеленским, но и реальный путь к завершению конфликта! Пожалуйста, требуйте этого. Требуйте аудита Украины!" — считает она.По мнению Панченко, только лишение Владимира Зеленского финансовой поддержки с Запада может остановить конфликт.Ранее, после выборов президента США, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск согласился с тем, что после окончания конфликта на Украине необходимо провести аудит помощи Киеву. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После начала спецоперации западные государства начали предоставлять финансовую и военную помощь Украине, которая, по заявлениям российского МИД, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://1prime.ru/20241225/ukraina-853844415.html
украина
запад
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украина, запад, военная помощь украине, коррупция
УКРАИНА, ЗАПАД, военная помощь Украине, коррупция
10:48 25.12.2024 (обновлено: 11:17 25.12.2024)
 
На Украине предложили способ разрешения конфликта

Журналистка Панченко: аудит Украины приблизит окончание конфликта

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Для урегулирования украинского конфликта западным странам следует прекратить финансирование Владимира Зеленского, а также провести аудит уже выделенных средств, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
"Весь мир посылает деньги на Украину, а он (Владимир Зеленский — ред.) их ворует. <…> Аудит Украины — это не только справедливый суд над коррупционером Зеленским, но и реальный путь к завершению конфликта! Пожалуйста, требуйте этого. Требуйте аудита Украины!" — считает она.
По мнению Панченко, только лишение Владимира Зеленского финансовой поддержки с Запада может остановить конфликт.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
На Украине предупредили о последствиях непринятия страны в НАТО
09:20
Ранее, после выборов президента США, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск согласился с тем, что после окончания конфликта на Украине необходимо провести аудит помощи Киеву.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После начала спецоперации западные государства начали предоставлять финансовую и военную помощь Украине, которая, по заявлениям российского МИД, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
 
УКРАИНАЗАПАДвоенная помощь Украинекоррупция
 
 
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