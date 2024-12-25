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Украина получила 150 миллионов евро от Евросоюза

Украина получила 150 миллионов евро от Евросоюза - 25.12.2024, ПРАЙМ

Украина получила 150 миллионов евро от Евросоюза

Украина получила от ЕС 150 миллионов евро в виде гранта на обеспечение школьного питания и поддержку объектов критической инфраструктуры, обеспечение... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T15:00+0300

2024-12-25T15:00+0300

2024-12-25T15:00+0300

экономика

украина

ес

финансы

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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Украина получила от ЕС 150 миллионов евро в виде гранта на обеспечение школьного питания и поддержку объектов критической инфраструктуры, обеспечение продовольственной безопасности, сообщили в среду в министерстве финансов страны. "Украина получила грант в размере 150 миллионов евро от ЕС на бесплатное школьное питание, поддержку объектов критической инфраструктуры, продовольственной безопасности и проектов по реконструкции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина Украины. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако, как ранее отмечал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, международная поддержка со временем будет снижаться и Киеву необходимо развивать внутренние ресурсы для обеспечения финансовой стабильности.

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украина, ес, финансы