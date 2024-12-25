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Киев не может создать свое ядерное оружие, заявила Захарова - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Киев не может создать свое ядерное оружие, заявила Захарова
Киев не может создать свое ядерное оружие, заявила Захарова - 25.12.2024, ПРАЙМ
Киев не может создать свое ядерное оружие, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев самостоятельно не может создать ядерное оружие, только если получит компоненты от других... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T17:00+0300
2024-12-25T17:24+0300
россия
украина
мид
мария захарова
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев самостоятельно не может создать ядерное оружие, только если получит компоненты от других государств. "Самостоятельно Киевский режим, как там они говорят, за несколько недель не может создать ядерное оружие, это факт", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости. "Вообще-то Киевскому режиму с отопительным сезоном разобраться бы, а не хвататься за ядерное оружие - вот приоритет - людей согреть и накормить", - добавила она. По словам Захаровой, "единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине, это только в том случае, если террористический режим Зеленского получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств".
https://1prime.ru/20241225/zelenskiy-853855063.html
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россия, украина, мид, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, МИД, Мария Захарова
17:00 25.12.2024 (обновлено: 17:24 25.12.2024)
 
Киев не может создать свое ядерное оружие, заявила Захарова

МИД: Киев не сделает ядерное оружие без компонентов от других стран

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезентация учебников, изданных к 90-летию Дипакадемии МИД России
Презентация учебников, изданных к 90-летию Дипакадемии МИД России - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев самостоятельно не может создать ядерное оружие, только если получит компоненты от других государств.
"Самостоятельно Киевский режим, как там они говорят, за несколько недель не может создать ядерное оружие, это факт", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Вообще-то Киевскому режиму с отопительным сезоном разобраться бы, а не хвататься за ядерное оружие - вот приоритет - людей согреть и накормить", - добавила она. По словам Захаровой, "единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине, это только в том случае, если террористический режим Зеленского получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств".
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РОССИЯУКРАИНАМИДМария Захарова
 
 
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