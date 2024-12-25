https://1prime.ru/20241225/ukraina-853862437.html

Киев не может создать свое ядерное оружие, заявила Захарова

Киев не может создать свое ядерное оружие, заявила Захарова - 25.12.2024, ПРАЙМ

Киев не может создать свое ядерное оружие, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев самостоятельно не может создать ядерное оружие, только если получит компоненты от других... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T17:00+0300

2024-12-25T17:00+0300

2024-12-25T17:24+0300

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мария захарова

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев самостоятельно не может создать ядерное оружие, только если получит компоненты от других государств. "Самостоятельно Киевский режим, как там они говорят, за несколько недель не может создать ядерное оружие, это факт", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости. "Вообще-то Киевскому режиму с отопительным сезоном разобраться бы, а не хвататься за ядерное оружие - вот приоритет - людей согреть и накормить", - добавила она. По словам Захаровой, "единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине, это только в том случае, если террористический режим Зеленского получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств".

https://1prime.ru/20241225/zelenskiy-853855063.html

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россия, украина, мид, мария захарова