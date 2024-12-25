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В Узбекистане разместили производства российских резидентов

В Узбекистане разместили производства российских резидентов - 25.12.2024, ПРАЙМ

В Узбекистане разместили производства российских резидентов

Производства более 20 российских резидентов, которые создают продукцию на преференциальных условиях, размещены в технопарках Узбекистана, рассказал в интервью... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T05:31+0300

2024-12-25T05:31+0300

2024-12-25T05:31+0300

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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Производства более 20 российских резидентов, которые создают продукцию на преференциальных условиях, размещены в технопарках Узбекистана, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В настоящее время на площадках размещены производства более 20 промышленных российских резидентов, которые создают продукцию на преференциальных условиях, так как парки имеют статус свободных экономических зон. Но самое главное, что у них появилась возможность оптимизировать логистические затраты и реализовывать товары как на рынке Узбекистана, так и получить доступ на рынки третьих стран", - сказал Алиханов. Он добавил, что российский Технополис "Химград" при поддержке Минпромторга России и правительства Татарстана запустил в Узбекистане химико-индустриальный парк "Чирчик" в 2022 году. Там же спустя год был запущен совместный технопарк "Джизак". Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.

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бизнес, россия, узбекистан, москва, рф, антон алиханов, минпромторг