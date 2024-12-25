Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Узбекистане разместили производства российских резидентов - 25.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241225/uzbekistan-853841672.html
В Узбекистане разместили производства российских резидентов
В Узбекистане разместили производства российских резидентов - 25.12.2024, ПРАЙМ
В Узбекистане разместили производства российских резидентов
Производства более 20 российских резидентов, которые создают продукцию на преференциальных условиях, размещены в технопарках Узбекистана, рассказал в интервью... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T05:31+0300
2024-12-25T05:31+0300
экономика
бизнес
россия
узбекистан
москва
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853841672.jpg?1735093885
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Производства более 20 российских резидентов, которые создают продукцию на преференциальных условиях, размещены в технопарках Узбекистана, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В настоящее время на площадках размещены производства более 20 промышленных российских резидентов, которые создают продукцию на преференциальных условиях, так как парки имеют статус свободных экономических зон. Но самое главное, что у них появилась возможность оптимизировать логистические затраты и реализовывать товары как на рынке Узбекистана, так и получить доступ на рынки третьих стран", - сказал Алиханов. Он добавил, что российский Технополис "Химград" при поддержке Минпромторга России и правительства Татарстана запустил в Узбекистане химико-индустриальный парк "Чирчик" в 2022 году. Там же спустя год был запущен совместный технопарк "Джизак". Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
узбекистан
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, узбекистан, москва, рф, антон алиханов, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, МОСКВА, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
05:31 25.12.2024
 
В Узбекистане разместили производства российских резидентов

Алиханов: в технопарках Узбекистана размещены производства российских резидентов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Производства более 20 российских резидентов, которые создают продукцию на преференциальных условиях, размещены в технопарках Узбекистана, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В настоящее время на площадках размещены производства более 20 промышленных российских резидентов, которые создают продукцию на преференциальных условиях, так как парки имеют статус свободных экономических зон. Но самое главное, что у них появилась возможность оптимизировать логистические затраты и реализовывать товары как на рынке Узбекистана, так и получить доступ на рынки третьих стран", - сказал Алиханов.
Он добавил, что российский Технополис "Химград" при поддержке Минпромторга России и правительства Татарстана запустил в Узбекистане химико-индустриальный парк "Чирчик" в 2022 году. Там же спустя год был запущен совместный технопарк "Джизак".
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНМОСКВАРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала