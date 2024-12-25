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ВТБ нарастит портфель розничных пассивов к концу 2025 года
ВТБ нарастит портфель розничных пассивов к концу 2025 года - 25.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ нарастит портфель розничных пассивов к концу 2025 года
ВТБ планирует увеличить объем пассивов розничных клиентов до 13,3 триллиона рублей к концу 2025 года, с начала 2024 года он вырос почти в 1,5 раза, превысив 10... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T09:03+0300
2024-12-25T09:03+0300
2024-12-25T09:03+0300
россия
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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. ВТБ планирует увеличить объем пассивов розничных клиентов до 13,3 триллиона рублей к концу 2025 года, с начала 2024 года он вырос почти в 1,5 раза, превысив 10 триллионов рублей, сообщила пресс-служба банка. "Объем привлеченных средств ВТБ увеличился за год более чем на 3 триллиона рублей, мы росли вдвое быстрее рынка. В следующем году тренд экстравысоких ставок продолжится, и конкуренция между банками будет усиливаться. Мы планируем сохранить статус лидера рынка, нарастив объем пассивов розничных клиентов до 13,3 триллиона рублей к концу следующего года", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера. По данным пресс-службы, до конца 2024 года банк планирует увеличить общий портфель на 300 миллиардов рублей. "С начала года портфель пассивов ВТБ вырос почти в 1,5 раза и превысил 10 триллионов рублей, из которых 9,4 триллиона – в национальной валюте", - сообщил банк. Пресс-служба отмечает, что большую часть в структуре сбережений россиян занимают именно вклады, высокие ставки по которым все больше стимулирует вкладчиков размещать средства на депозитах.
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россия, втб
ВТБ нарастит портфель розничных пассивов к концу 2025 года
ВТБ нарастит портфель розничных пассивов к концу 2025 года до 13,3 трлн рублей
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. ВТБ планирует увеличить объем пассивов розничных клиентов до 13,3 триллиона рублей к концу 2025 года, с начала 2024 года он вырос почти в 1,5 раза, превысив 10 триллионов рублей, сообщила пресс-служба банка.
"Объем привлеченных средств ВТБ увеличился за год более чем на 3 триллиона рублей, мы росли вдвое быстрее рынка. В следующем году тренд экстравысоких ставок продолжится, и конкуренция между банками будет усиливаться. Мы планируем сохранить статус лидера рынка, нарастив объем пассивов розничных клиентов до 13,3 триллиона рублей к концу следующего года", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.
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По данным пресс-службы, до конца 2024 года банк планирует увеличить общий портфель на 300 миллиардов рублей.
"С начала года портфель пассивов ВТБ вырос почти в 1,5 раза и превысил 10 триллионов рублей, из которых 9,4 триллиона – в национальной валюте", - сообщил банк.
Пресс-служба отмечает, что большую часть в структуре сбережений россиян занимают именно вклады, высокие ставки по которым все больше стимулирует вкладчиков размещать средства на депозитах.