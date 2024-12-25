https://1prime.ru/20241225/vtb--853857490.html

ВТБ выплатил страховое возмещение вкладчикам банка БКФ

ВТБ выплатил страховое возмещение вкладчикам банка БКФ - 25.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ выплатил страховое возмещение вкладчикам банка БКФ

ВТБ выплатил страховое возмещение вкладчикам "Банка корпоративного финансирования" (БКФ), у которого ЦБ РФ в ноябре отозвал лицензию, в размере 1,4 миллиарда... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T14:08+0300

2024-12-25T14:08+0300

2024-12-25T14:08+0300

россия

втб

бкф

https://cdnn.1prime.ru/img/83776/39/837763957_823:0:4235:1919_1920x0_80_0_0_d7660b6cf8ae8c5c17af09e953283cad.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. ВТБ выплатил страховое возмещение вкладчикам "Банка корпоративного финансирования" (БКФ), у которого ЦБ РФ в ноябре отозвал лицензию, в размере 1,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ВТБ. "ВТБ, действующий от имени государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) в качестве банка-агента, выплатил 76% страхового возмещения вкладчикам ООО "Банк корпоративного финансирования" (БКФ) – 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении банка. Выплата страхового возмещения вкладчикам БКФ осуществляется с 25 ноября 2024 года в 90 отделениях ВТБ, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Бердске. "За выплатой уже обратилось 1,5 тысячи вкладчиков БКФ. Средний размер выплаты на одного человека – 925 тысяч рублей. Общий объем выплат составит 1,8 миллиарда рублей", - отмечает банк. Получить страховое возмещение можно через выделенные для осуществления выплат офисы ВТБ во всех городах присутствия банка, напоминает пресс-служба. В начале декабря Агентство по страхованию вкладов сообщало, что вкладчики "Банка корпоративного финансирования" (БКФ) за три недели с начала выплат получили 90% возможного страхового возмещения. Половина вкладчиков обращались за страховкой дистанционно через портал "Госуслуги" или сайт АСВ, им выплачено свыше 950 миллионов рублей, а в агент - ВТБ - на 12 декабря за возмещением обратились 1,4 тысячи вкладчиков БКФ, им перечислено более 1,3 миллиарда рублей. ЦБ РФ с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ, занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном - вывод средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии с начала года. 23 декабря Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать БКФ.

https://1prime.ru/20241225/vtb--853843997.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, бкф