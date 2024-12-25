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В России спрогнозировали рост ВВП в 2025 году - 25.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России спрогнозировали рост ВВП в 2025 году
В России спрогнозировали рост ВВП в 2025 году - 25.12.2024, ПРАЙМ
В России спрогнозировали рост ВВП в 2025 году
Рост ВВП России в 2025 году составит 2-2,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:24+0300
2024-12-25T11:24+0300
экономика
россия
ввп
александр новак
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2025 году составит 2-2,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы ожидаем в следующем году темп роста примерно на уровне 2-2,5%", - приводит слова вице-премьера Telegram-канал "Вести". "Мы ожидаем, что в следующем году темпы роста инвестиций составят около 2% по отношению к уровню 2024 года. В этом тоже хороший сигнал и позитив, потому что уровень 2024 года очень высокий. База высокая, поэтому нам важно, чтобы относительно этой высокой базы темпы были в плюс", - добавил Новак. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщал, что ситуация в экономике РФ в целом стабильная и надежная, в 2025 году рост ВВП составит 2-2,5%. Прогноз Минэкономразвития предполагает рост экономики РФ в 2025 году на 2,5%, Банка России - в коридоре 0,5-1,5%.
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россия, ввп, александр новак
Экономика, РОССИЯ, ВВП, Александр Новак
11:24 25.12.2024
 
В России спрогнозировали рост ВВП в 2025 году

Новак: рост ВВП России в 2025 году составит 2-2,5 процента

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2025 году составит 2-2,5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы ожидаем в следующем году темп роста примерно на уровне 2-2,5%", - приводит слова вице-премьера Telegram-канал "Вести".
"Мы ожидаем, что в следующем году темпы роста инвестиций составят около 2% по отношению к уровню 2024 года. В этом тоже хороший сигнал и позитив, потому что уровень 2024 года очень высокий. База высокая, поэтому нам важно, чтобы относительно этой высокой базы темпы были в плюс", - добавил Новак.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщал, что ситуация в экономике РФ в целом стабильная и надежная, в 2025 году рост ВВП составит 2-2,5%.
Прогноз Минэкономразвития предполагает рост экономики РФ в 2025 году на 2,5%, Банка России - в коридоре 0,5-1,5%.
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