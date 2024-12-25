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Юань снижается в начале торгов 25 декабря

Юань снижается в начале торгов 25 декабря - 25.12.2024, ПРАЙМ

Юань снижается в начале торгов 25 декабря

Курс китайской валюты в начале торговой сессии теряет до 13,65 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии теряет до 13,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск снижался на 5 копеек, до 13,65 рубля.

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россия, курсы валют, биржа, юань