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Юань снижается в начале торгов 25 декабря
Юань снижается в начале торгов 25 декабря - 25.12.2024, ПРАЙМ
Юань снижается в начале торгов 25 декабря
Курс китайской валюты в начале торговой сессии теряет до 13,65 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:19+0300
2024-12-25T10:19+0300
2024-12-25T10:19+0300
россия
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии теряет до 13,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск снижался на 5 копеек, до 13,65 рубля.
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россия, курсы валют, биржа, юань
РОССИЯ, курсы валют, биржа, юань
Юань снижается в начале торгов 25 декабря
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 13,65 рубля
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии теряет до 13,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск снижался на 5 копеек, до 13,65 рубля.