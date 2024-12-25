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Мина замедленного действия: к чему приведет обязательная 13-я зарплата - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Мина замедленного действия: к чему приведет обязательная 13-я зарплата
Мина замедленного действия: к чему приведет обязательная 13-я зарплата - 25.12.2024, ПРАЙМ
Мина замедленного действия: к чему приведет обязательная 13-я зарплата
В России обсуждается возможность введения 13-й зарплаты, однако, по мнению экономиста Светланы Петровой, такая мера может негативно сказаться на гражданах... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T12:01+0300
2024-12-25T12:11+0300
россия
зарплата
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В России обсуждается возможность введения 13-й зарплаты, однако, по мнению экономиста Светланы Петровой, такая мера может негативно сказаться на гражданах страны. Так, она отметила, что компании в конечном итоге переложат понесенные расходы на работников. Идея о введении обязательной тринадцатой зарплаты была предложена лидером партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым. Лидер фракции считает, что каждая организация должна иметь возможность самостоятельно решать вопрос о выплате премий, так как многие компании отказываются от их выплаты. Кроме того, Миронов высказал мнение, что подобное нововведение повысит мотивацию работников, особенно в условиях нехватки кадров. Тем не менее, Петрова считает, что такая мера поддержки населения может быть вредна для экономики в целом и напоминает популизм. По ее словам, работодатели уже имеют достаточно инструментов для поощрения сотрудников без введения обязательной тринадцатой зарплаты. "Можно прописать какие угодное премиальные пакеты. Если сотрудник нужен компании, то работодатель найдет способ, как его удержать. А если сотрудник работает плохо, никакая 13-я зарплата не простимулирует трудиться лучше", — пояснила она. Кроме того, выплата зарплаты будет обременена налогами, и компании, не имея средств на эти цели, могут найти способы компенсировать расходы за счет работников или заложить их в стоимость продукции, что негативно скажется на потребителях. Это, по мнению экономиста, только усугубит инфляцию и нивелирует положительный эффект. Финансовый эксперт Николай Кульбака также поддержал эту точку зрения, подчеркнув, что компании будут учитывать расходы на 13-ю зарплату в течение всего года. По его словам, это "глупое, популистское и довольно безграмотное решение".
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россия, зарплата
РОССИЯ, зарплата
12:01 25.12.2024 (обновлено: 12:11 25.12.2024)
 
Мина замедленного действия: к чему приведет обязательная 13-я зарплата

Экономист Петрова: введение 13-й зарплаты разгонит цены в РФ еще сильнее

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%Евро - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В России обсуждается возможность введения 13-й зарплаты, однако, по мнению экономиста Светланы Петровой, такая мера может негативно сказаться на гражданах страны.
Так, она отметила, что компании в конечном итоге переложат понесенные расходы на работников.
Идея о введении обязательной тринадцатой зарплаты была предложена лидером партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым. Лидер фракции считает, что каждая организация должна иметь возможность самостоятельно решать вопрос о выплате премий, так как многие компании отказываются от их выплаты.
Кроме того, Миронов высказал мнение, что подобное нововведение повысит мотивацию работников, особенно в условиях нехватки кадров.
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Тем не менее, Петрова считает, что такая мера поддержки населения может быть вредна для экономики в целом и напоминает популизм. По ее словам, работодатели уже имеют достаточно инструментов для поощрения сотрудников без введения обязательной тринадцатой зарплаты.
"Можно прописать какие угодное премиальные пакеты. Если сотрудник нужен компании, то работодатель найдет способ, как его удержать. А если сотрудник работает плохо, никакая 13-я зарплата не простимулирует трудиться лучше", — пояснила она.
Кроме того, выплата зарплаты будет обременена налогами, и компании, не имея средств на эти цели, могут найти способы компенсировать расходы за счет работников или заложить их в стоимость продукции, что негативно скажется на потребителях. Это, по мнению экономиста, только усугубит инфляцию и нивелирует положительный эффект.
Финансовый эксперт Николай Кульбака также поддержал эту точку зрения, подчеркнув, что компании будут учитывать расходы на 13-ю зарплату в течение всего года. По его словам, это "глупое, популистское и довольно безграмотное решение".
 
РОССИЯзарплата
 
 
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