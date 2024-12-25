https://1prime.ru/20241225/zavod-853859799.html
Невский судозавод отсудил у "дочки" Wartsila несколько миллионов евро
Невский судозавод отсудил у "дочки" Wartsila несколько миллионов евро - 25.12.2024, ПРАЙМ
Невский судозавод отсудил у "дочки" Wartsila несколько миллионов евро
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск входящего в состав ОСК "Невского судостроительно-судоремонтного завода" из Ленобласти... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T15:19+0300
2024-12-25T15:19+0300
2024-12-25T15:19+0300
россия
завод
wartsila
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск входящего в состав ОСК "Невского судостроительно-судоремонтного завода" из Ленобласти о взыскании 4 миллионов евро с компании Wartsila Solutions (дочерняя структура финской Wartsila Oyj), следует из материалов дела. "Взыскать с компании Wartsila Solutions Oy в пользу общества с ограниченной ответственностью "Невский судостроительно-судоремонтный завод" 4 052 700 евро основного долга", – говорится в решении арбитражного суда. Судебное разбирательство связано со срывом контракта на поставку судовых комплектов главных дизель-генераторов, пропульсивного комплекса и системы электродвижения со вспомогательным оборудованием. Судозавод оплатил аванс на сумму около 4 миллионов евро, однако получил продукцию только на сумму 15 тысяч рублей. Как уточняется в решении арбитражного суда в пользу Невского судозавода, ответчик в марте 2022 года приостановил исполнение своих обязательств в связи с санкциями ЕС против России. "Невский судостроительно-судоремонтный завод" – не единственное предприятие Северо-Западного региона, инициировавшее судебные разбирательства с Wartsila Solutions и ее материнской компанией. Так, в октябре Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу Wartsila Solutions на взыскание около 3,8 миллиона евро в пользу петербургского судозавода "Северная верфь". До этого в апреле в апреле арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу Wartsila Solutions на взыскание в пользу "Адмиралтейских верфей" около 2,38 миллиона евро, а в конце мая прошлого года "Балтийский завод" выиграл спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.
https://1prime.ru/20241022/sud-852327279.html
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россия, завод, wartsila
Невский судозавод отсудил у "дочки" Wartsila несколько миллионов евро
Невский судозавод отсудил у "дочки" финской Wartsila 4 миллиона евро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск входящего в состав ОСК "Невского судостроительно-судоремонтного завода" из Ленобласти о взыскании 4 миллионов евро с компании Wartsila Solutions (дочерняя структура финской Wartsila Oyj), следует из материалов дела.
"Взыскать с компании Wartsila Solutions Oy в пользу общества с ограниченной ответственностью "Невский судостроительно-судоремонтный завод" 4 052 700 евро основного долга", – говорится в решении арбитражного суда.
Судебное разбирательство связано со срывом контракта на поставку судовых комплектов главных дизель-генераторов, пропульсивного комплекса и системы электродвижения со вспомогательным оборудованием. Судозавод оплатил аванс на сумму около 4 миллионов евро, однако получил продукцию только на сумму 15 тысяч рублей.
Как уточняется в решении арбитражного суда в пользу Невского судозавода, ответчик в марте 2022 года приостановил исполнение своих обязательств в связи с санкциями ЕС против России.
"Невский судостроительно-судоремонтный завод" – не единственное предприятие Северо-Западного региона, инициировавшее судебные разбирательства с Wartsila Solutions и ее материнской компанией. Так, в октябре Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу Wartsila Solutions на взыскание около 3,8 миллиона евро в пользу петербургского судозавода "Северная верфь".
До этого в апреле в апреле арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу Wartsila Solutions на взыскание в пользу "Адмиралтейских верфей" около 2,38 миллиона евро, а в конце мая прошлого года "Балтийский завод" выиграл спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро.
Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.
Wartsila Solutions проиграла в апелляции спор с "Северной верфью"