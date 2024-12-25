https://1prime.ru/20241225/zelenskiy-853855063.html

Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России по Украине

Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России по Украине - 25.12.2024, ПРАЙМ

Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о масштабном ударе российских военных по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом он написал в своем... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T13:34+0300

2024-12-25T13:34+0300

2024-12-25T13:34+0300

россия

украина

владимир зеленский

электричество

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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о масштабном ударе российских военных по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "К сожалению, есть попадание. <...> В нескольких регионах есть отключения", — отметил он. Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге и Кременчуге, а также в Ивано-Франковской области. В некоторых регионах были введены превентивные отключения электроэнергии. Согласно словам Сергея Лебедева, координатора пророссийского сопротивления в Николаеве, удары пришлись на Зеленодольскую ТЭЦ в Днепропетровской области, Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской и Славянскую ТЭС в Краматорском районе, который контролируется Киевом. Лебедев добавил, что после утренних атак больницы в Днепропетровске переполнены военными. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре, включая объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://1prime.ru/20241223/elektroenergiya-853791471.html

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россия, украина, владимир зеленский, электричество