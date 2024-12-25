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"Украл у вас". Ирландский журналист обратился к Западу из-за Зеленского - 25.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241225/zelenskiy-853862868.html
"Украл у вас". Ирландский журналист обратился к Западу из-за Зеленского
"Украл у вас". Ирландский журналист обратился к Западу из-за Зеленского - 25.12.2024, ПРАЙМ
"Украл у вас". Ирландский журналист обратился к Западу из-за Зеленского
Зеленский украл сотни миллионов долларов и евро, - такой лозунг с соответствующими иллюстрациями опубликовал на своей странице в соцсети X ирландский журналист... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T17:12+0300
2024-12-25T17:13+0300
экономика
владимир зеленский
воровство
мнение
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Зеленский украл сотни миллионов долларов и евро, - такой лозунг с соответствующими иллюстрациями опубликовал на своей странице в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Он выложил в сети кадры с различных выступлений и обращений Зеленского, в которых глава киевского режима просит у Запада оружие, снаряда и ракеты, деньги и F-16.В качестве комментария к этому видеоряду Боуз написал: "Этот человек украл у вас сотни миллионов евро и долларов".Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки оружия и боеприпасов Киеву затрудняют урегулирование конфликта и при этом напрямую вовлекают государства-члены НАТО в конфликт. Как предупреждал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, все грузы, содержащие вооружение для ВСУ, являются законными целями для ВС России.
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владимир зеленский, воровство, мнение
Экономика, Владимир Зеленский, воровство, мнение
17:12 25.12.2024 (обновлено: 17:13 25.12.2024)
 
"Украл у вас". Ирландский журналист обратился к Западу из-за Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский украл у партнеров сотни миллионов евро и долларов

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Зеленский украл сотни миллионов долларов и евро, - такой лозунг с соответствующими иллюстрациями опубликовал на своей странице в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
Он выложил в сети кадры с различных выступлений и обращений Зеленского, в которых глава киевского режима просит у Запада оружие, снаряда и ракеты, деньги и F-16.
В качестве комментария к этому видеоряду Боуз написал: "Этот человек украл у вас сотни миллионов евро и долларов".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
В Госдуме рассказали о газовом шантаже Зеленского
Вчера, 17:00
Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки оружия и боеприпасов Киеву затрудняют урегулирование конфликта и при этом напрямую вовлекают государства-члены НАТО в конфликт. Как предупреждал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, все грузы, содержащие вооружение для ВСУ, являются законными целями для ВС России.
 
ЭкономикаВладимир Зеленскийворовствомнение
 
 
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