https://1prime.ru/20241225/zelenskiy-853862868.html

"Украл у вас". Ирландский журналист обратился к Западу из-за Зеленского

"Украл у вас". Ирландский журналист обратился к Западу из-за Зеленского - 25.12.2024, ПРАЙМ

"Украл у вас". Ирландский журналист обратился к Западу из-за Зеленского

Зеленский украл сотни миллионов долларов и евро, - такой лозунг с соответствующими иллюстрациями опубликовал на своей странице в соцсети X ирландский журналист... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T17:12+0300

2024-12-25T17:12+0300

2024-12-25T17:13+0300

экономика

владимир зеленский

воровство

мнение

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Зеленский украл сотни миллионов долларов и евро, - такой лозунг с соответствующими иллюстрациями опубликовал на своей странице в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Он выложил в сети кадры с различных выступлений и обращений Зеленского, в которых глава киевского режима просит у Запада оружие, снаряда и ракеты, деньги и F-16.В качестве комментария к этому видеоряду Боуз написал: "Этот человек украл у вас сотни миллионов евро и долларов".Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки оружия и боеприпасов Киеву затрудняют урегулирование конфликта и при этом напрямую вовлекают государства-члены НАТО в конфликт. Как предупреждал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, все грузы, содержащие вооружение для ВСУ, являются законными целями для ВС России.

https://1prime.ru/20241224/gaz-853833097.html

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владимир зеленский, воровство, мнение