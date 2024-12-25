https://1prime.ru/20241225/zelenskiy-853863488.html

"Так получилось". В Раде Зеленскому выдвинули обвинения

"Так получилось". В Раде Зеленскому выдвинули обвинения - 25.12.2024, ПРАЙМ

"Так получилось". В Раде Зеленскому выдвинули обвинения

Чего бы ни делал Какие бы действия не предпринимал Владимир Зеленский, все они приводят только к разрушению и развалу. Такое мнение в своем Telegram-канале... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T17:28+0300

2024-12-25T17:28+0300

2024-12-25T17:29+0300

политика

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Чего бы ни делал Какие бы действия не предпринимал Владимир Зеленский, все они приводят только к разрушению и развалу. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, которые в настоящий момент содержится под страже в связи с обвинениями в государственной измене.В частности, депутат написал: "Так получилось, что все, до чего дотягивается Зеленский — рушится, разваливается и разделяется".При этом Дубинский сформулировал главную задачу Украины на период уже после "отстранения Зеленского от власти, которую он узурпировал". По убеждению депутата, после падения киевского режима в первую очередь будет необходимо объединить страну и людей, а вместе с тем устранить последствий политики Зеленского.Срок президентских полномочий Зеленского закончился 20 мая нынешнего года. При этом выборы на Украине не проводились, что было мотивировано введенным в стране военным положением и объявленной всеобщей мобилизацией. Комментируя тему выборов, Зеленский заявил, что они "несвоевременны".

https://1prime.ru/20241224/vsu-853829803.html

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владимир зеленский