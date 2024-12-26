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Российский рынок акций обновил максимум с середины ноября
Российский рынок акций обновил максимум с середины ноября - 26.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций обновил максимум с середины ноября
Российский рынок акций в четверг вырос вторую сессию подряд, обновив максимум с середины ноября, следует из данных Московской биржи. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T19:59+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг вырос вторую сессию подряд, обновив максимум с середины ноября, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,23%, до 2766,57 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,74% до 949,51 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,63%, до 878,30 пункта. В ходе сессии индекс Мосбиржи обновил максимум с 12 ноября, поднявшись до 2776,33 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Российский рынок акций продолжил расти в четверг – вторую торговую сессию подряд. Умеренно-позитивный внутренний фон сохраняется. "Индекс Мосбиржи возвращается к уровням середины ноября. Немного укрепляющийся рубль не оказывает дополнительного давления на котировки", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "Быстрое укрепление рубля приостановилось, а цены на нефть двигались в плюсе. Основной мотивацией для покупателей акций остается смягчение монетарного сигнала ЦБ. По данным Росстата, опубликованным накануне, недельная инфляция практически не изменилась. После пятничного решения ЦБ... рынок сейчас менее чутко реагирует на статданные", - добавляет Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Из отдельных бумаг на Московской бирже в особенности выросли котировки "Новатэка" (+3%), "Алросы" (+2,8%), "Магнита" (+2,7%), "Норникеля" (+2,4%). Упали в цене бумаги "Фосагро" (-1,4%), ВК (-1,3%), ЮГК (-1,1%). Ключевое влияние на российский рынок акций в конце года продолжает оказывать оптимизм после решения Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21%, которое вышло вразрез с ожиданиями участников рынка, заключает Федосов.
https://1prime.ru/20241225/rynok-aktsiy-853845782.html
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мосбиржа, российский рынок акций, рост
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, рост
Российский рынок акций обновил максимум с середины ноября
Мосбиржа: Российский рынок акций обновил максимум с середины ноября
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг вырос вторую сессию подряд, обновив максимум с середины ноября, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,23%, до 2766,57 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,74% до 949,51 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,63%, до 878,30 пункта. В ходе сессии индекс Мосбиржи обновил максимум с 12 ноября, поднявшись до 2776,33 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Московской биржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Российский рынок акций продолжил расти в четверг – вторую торговую сессию подряд. Умеренно-позитивный внутренний фон сохраняется. "Индекс Мосбиржи возвращается к уровням середины ноября. Немного укрепляющийся рубль не оказывает дополнительного давления на котировки", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
"Быстрое укрепление рубля приостановилось, а цены на нефть двигались в плюсе. Основной мотивацией для покупателей акций остается смягчение монетарного сигнала ЦБ. По данным Росстата, опубликованным накануне, недельная инфляция практически не изменилась. После пятничного решения ЦБ... рынок сейчас менее чутко реагирует на статданные", - добавляет Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Российский рынок акций в начале торгов умеренно снижается
Из отдельных бумаг на Московской бирже в особенности выросли котировки "Новатэка" (+3%), "Алросы" (+2,8%), "Магнита" (+2,7%), "Норникеля" (+2,4%). Упали в цене бумаги "Фосагро" (-1,4%), ВК (-1,3%), ЮГК (-1,1%).
Ключевое влияние на российский рынок акций в конце года продолжает оказывать оптимизм после решения Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21%, которое вышло вразрез с ожиданиями участников рынка, заключает Федосов.