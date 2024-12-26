https://1prime.ru/20241226/apple-853868695.html
Apple удаляет VPN-сервисы из App Store
Apple удаляет VPN-сервисы из App Store - 26.12.2024, ПРАЙМ
Apple удаляет VPN-сервисы из App Store
Американская корпорация Apple удаляет VPN-сервисы, а также подкасты и приложения некоторых СМИ из App Store, объясняя это требованиями российского закона,... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T05:14+0300
2024-12-26T05:14+0300
2024-12-26T05:14+0300
технологии
бизнес
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple удаляет VPN-сервисы, а также подкасты и приложения некоторых СМИ из App Store, объясняя это требованиями российского закона, невыполнение которых может привести к прекращению корпорацией поддержки App Store или распространения контента в РФ, сообщает международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF).
"Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Правительство США поощряет компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов", - заявил представитель компании в ответ на запрос RSF.
В июле в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что Apple заблокировала 25 приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store, по требованиям ведомства.
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технологии, бизнес, apple
Технологии, Бизнес, Apple
Apple удаляет VPN-сервисы из App Store
"Репортеры без границ": Apple удаляет VPN-сервисы и приложения из App Store
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple удаляет VPN-сервисы, а также подкасты и приложения некоторых СМИ из App Store, объясняя это требованиями российского закона, невыполнение которых может привести к прекращению корпорацией поддержки App Store или распространения контента в РФ, сообщает международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF).
"Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Правительство США поощряет компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов", - заявил представитель компании в ответ на запрос RSF.
В июле в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что Apple заблокировала 25 приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store, по требованиям ведомства.