Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии назвали судно, подозреваемое в повреждении EstLink 2 - 26.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241226/avariya-853890125.html
В Финляндии назвали судно, подозреваемое в повреждении EstLink 2
В Финляндии назвали судно, подозреваемое в повреждении EstLink 2 - 26.12.2024, ПРАЙМ
В Финляндии назвали судно, подозреваемое в повреждении EstLink 2
Финские правоохранители заявили, что подозревают в повреждении линии электропередачи EstLink 2 судно Eagle S под флагом островов Кука, сообщил на брифинге глава | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T18:48+0300
2024-12-26T18:48+0300
происшествия
авария
подозрение
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Финские правоохранители заявили, что подозревают в повреждении линии электропередачи EstLink 2 судно Eagle S под флагом островов Кука, сообщил на брифинге глава полиции Финляндии Илкка Коскимяки.Накануне финская электросетевая компания Fingrid сообщила об отключении электрокабеля между Финляндией и Эстонией. При этом финские правоохранители заявили, что расследуют причастность к инциденту иностранного грузового судна.По словам начальника полиции, по подозрению в причастности к отключению EstLink 2 был остановлен 230-метровый танкер с грузом нефти, который курсирует под флагом островов Кука. "Есть основания подозревать, что это судно... повредило кабель электросети EstLink, но мы подозреваем, что и другие кабели также были повреждены", - заявил Коскимяки.В полиции уточнили, имеется в виду судно Eagle S, которое, как предполагается, повредило кабель якорем. При этом в таможне Финляндии, не представляя абсолютно никаких доказательств, заявили подозреваемое судно входит в так называемый "теневой флот", который, по утверждению таможни, перевозит российские углеводороды.
https://1prime.ru/20241226/finlyandiya-853884371.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авария, подозрение
Происшествия, авария, подозрение
18:48 26.12.2024
 
В Финляндии назвали судно, подозреваемое в повреждении EstLink 2

В Финляндии заподозрили в повреждении EstLink 2 судно под флагом островов Кука

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© flickr.com / stanjourdan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Финские правоохранители заявили, что подозревают в повреждении линии электропередачи EstLink 2 судно Eagle S под флагом островов Кука, сообщил на брифинге глава полиции Финляндии Илкка Коскимяки.
Накануне финская электросетевая компания Fingrid сообщила об отключении электрокабеля между Финляндией и Эстонией. При этом финские правоохранители заявили, что расследуют причастность к инциденту иностранного грузового судна.
По словам начальника полиции, по подозрению в причастности к отключению EstLink 2 был остановлен 230-метровый танкер с грузом нефти, который курсирует под флагом островов Кука.
"Есть основания подозревать, что это судно... повредило кабель электросети EstLink, но мы подозреваем, что и другие кабели также были повреждены", - заявил Коскимяки.
Торжественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
Финляндия обвинила Россию в причастности к отключению кабеля EstLink 2
15:29
В полиции уточнили, имеется в виду судно Eagle S, которое, как предполагается, повредило кабель якорем. При этом в таможне Финляндии, не представляя абсолютно никаких доказательств, заявили подозреваемое судно входит в так называемый "теневой флот", который, по утверждению таможни, перевозит российские углеводороды.
 
Происшествияаварияподозрение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала