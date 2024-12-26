https://1prime.ru/20241226/avariya-853890125.html
В Финляндии назвали судно, подозреваемое в повреждении EstLink 2
В Финляндии назвали судно, подозреваемое в повреждении EstLink 2 - 26.12.2024, ПРАЙМ
В Финляндии назвали судно, подозреваемое в повреждении EstLink 2
Финские правоохранители заявили, что подозревают в повреждении линии электропередачи EstLink 2 судно Eagle S под флагом островов Кука, сообщил на брифинге глава | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T18:48+0300
2024-12-26T18:48+0300
2024-12-26T18:48+0300
происшествия
авария
подозрение
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Финские правоохранители заявили, что подозревают в повреждении линии электропередачи EstLink 2 судно Eagle S под флагом островов Кука, сообщил на брифинге глава полиции Финляндии Илкка Коскимяки.Накануне финская электросетевая компания Fingrid сообщила об отключении электрокабеля между Финляндией и Эстонией. При этом финские правоохранители заявили, что расследуют причастность к инциденту иностранного грузового судна.По словам начальника полиции, по подозрению в причастности к отключению EstLink 2 был остановлен 230-метровый танкер с грузом нефти, который курсирует под флагом островов Кука. "Есть основания подозревать, что это судно... повредило кабель электросети EstLink, но мы подозреваем, что и другие кабели также были повреждены", - заявил Коскимяки.В полиции уточнили, имеется в виду судно Eagle S, которое, как предполагается, повредило кабель якорем. При этом в таможне Финляндии, не представляя абсолютно никаких доказательств, заявили подозреваемое судно входит в так называемый "теневой флот", который, по утверждению таможни, перевозит российские углеводороды.
https://1prime.ru/20241226/finlyandiya-853884371.html
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авария, подозрение
Происшествия, авария, подозрение
В Финляндии назвали судно, подозреваемое в повреждении EstLink 2
В Финляндии заподозрили в повреждении EstLink 2 судно под флагом островов Кука
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Финские правоохранители заявили, что подозревают в повреждении линии электропередачи EstLink 2 судно Eagle S под флагом островов Кука, сообщил на брифинге глава полиции Финляндии Илкка Коскимяки.
Накануне финская электросетевая компания Fingrid сообщила об отключении электрокабеля между Финляндией и Эстонией. При этом финские правоохранители заявили, что расследуют причастность к инциденту иностранного грузового судна.
По словам начальника полиции, по подозрению в причастности к отключению EstLink 2 был остановлен 230-метровый танкер с грузом нефти, который курсирует под флагом островов Кука.
"Есть основания подозревать, что это судно... повредило кабель электросети EstLink, но мы подозреваем, что и другие кабели также были повреждены", - заявил Коскимяки.
Финляндия обвинила Россию в причастности к отключению кабеля EstLink 2
В полиции уточнили, имеется в виду судно Eagle S, которое, как предполагается, повредило кабель якорем. При этом в таможне Финляндии, не представляя абсолютно никаких доказательств, заявили подозреваемое судно входит в так называемый "теневой флот", который, по утверждению таможни, перевозит российские углеводороды.