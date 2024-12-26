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Мантуров спрогнозировал рост продаж автомобилей в России в 2024 году

Мантуров спрогнозировал рост продаж автомобилей в России в 2024 году - 26.12.2024, ПРАЙМ

Мантуров спрогнозировал рост продаж автомобилей в России в 2024 году

Рост рынка и производства автомобильной отрасли в России по итогам текущего года составит от 30 до 40%, при этом продажи автомобилей ожидаются около 1,8... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T10:23+0300

2024-12-26T10:23+0300

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россия

денис мантуров

авторынок рф

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рост рынка и производства автомобильной отрасли в России по итогам текущего года составит от 30 до 40%, при этом продажи автомобилей ожидаются около 1,8 миллиона машин, а производство - около 980 тысяч единиц, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24"."Общий объем рынка составит по концу года порядка 1,8 миллиона автомобилей, из которых 1,5 миллиона придется на легковые. В России будет произведено до конца года около 980 тысяч автомобилей, около 750 тысяч - это легковые автомобили. Порядка 60 брендов и марок производится и вообще представлено на рынке. Рост и рынка, и производства составит от 30 до 40%", - сказал Мантуров.

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россия, денис мантуров, авторынок рф