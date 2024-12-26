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Ждали 30 лет. АвтоВАЗ выпустит абсолютно новый кроссовер - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Ждали 30 лет. АвтоВАЗ выпустит абсолютно новый кроссовер
Ждали 30 лет. АвтоВАЗ выпустит абсолютно новый кроссовер - 26.12.2024, ПРАЙМ
Ждали 30 лет. АвтоВАЗ выпустит абсолютно новый кроссовер
В начале 2026 года "АвтоВАЗ" впервые за 30 лет выпустит абсолютно новый кроссовер. Такое заявление на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сделал... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T16:53+0300
2024-12-26T16:53+0300
экономика
автоваз
кроссовер
планы
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В начале 2026 года "АвтоВАЗ" впервые за 30 лет выпустит абсолютно новый кроссовер. Такое заявление на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сделал президент и генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов, следует из публикации в Telegram-канале "Правительство России".Соколов отметил, что в настоящий момент "АвтоВАЗ" - это высокороботизированное и автоматизированное производство, на площадках которого функционируют порядка 1,3 тысячи роботов, в частности, на линии сварки модели Granta уровень автоматизации достигает 85%.Также глава "АвтоВАЗа" рассказал, что автозавод уделяет повышенное внимание локализации производства, и к сегодняшнему дню ее уровень повысился до 95%.
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автоваз, кроссовер, планы
Экономика, АвтоВАЗ, кроссовер, планы
16:53 26.12.2024
 
Ждали 30 лет. АвтоВАЗ выпустит абсолютно новый кроссовер

В начале 2026 года АвтоВАЗ запустит производство нового кроссовера на базе Vesta

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Анар Мовсумов
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В начале 2026 года "АвтоВАЗ" впервые за 30 лет выпустит абсолютно новый кроссовер. Такое заявление на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сделал президент и генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов, следует из публикации в Telegram-канале "Правительство России".
Соколов отметил, что в настоящий момент "АвтоВАЗ" - это высокороботизированное и автоматизированное производство, на площадках которого функционируют порядка 1,3 тысячи роботов, в частности, на линии сварки модели Granta уровень автоматизации достигает 85%.
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Также глава "АвтоВАЗа" рассказал, что автозавод уделяет повышенное внимание локализации производства, и к сегодняшнему дню ее уровень повысился до 95%.
 
ЭкономикаАвтоВАЗкроссоверпланы
 
 
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