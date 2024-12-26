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Названы машины, которые чаще всего страхуют по ОСАГО и каско - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Названы машины, которые чаще всего страхуют по ОСАГО и каско
Названы машины, которые чаще всего страхуют по ОСАГО и каско - 26.12.2024, ПРАЙМ
Названы машины, которые чаще всего страхуют по ОСАГО и каско
С ноября по январь 2024 год россияне чаще всего оформляли полисы каско на автомобиль Haval Jolion — 2,88% от общего числа купленных полисов, говорится в... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T08:00+0300
2024-12-26T08:00+0300
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осаго
каско
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. С ноября по январь 2024 год россияне чаще всего оформляли полисы каско на автомобиль Haval Jolion — 2,88% от общего числа купленных полисов, говорится в исследовании Банки.ру совместно с Авто.ру.Лидером среди оформленных полисов ОСАГО оказалась Lada Granta — 3, 37%. В 2024 году в сегменте новых автомобилей наибольший интерес у пользователей привлекли Lada Vesta и Granta, а также машины китайского производства.В сегменте каско в тройку лидеров по частоте оформления полисов вошли четыре автомобиля: Haval Jolion (2,88% от общего количества купленных полисов), Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 7 Pro (по 2,30%), Geely Coolray (2,14%).При этом стоимость полиса в пределах десятки лидеров может существенно различаться Так, из топ-10 автомобилей самая высокая средняя стоимость каско отмечена у Mazda CX-5 (42,3 тысячи рублей), а самая низкая – у Hyundai Solaris (19,5 тысячи).Из десяти автомобилей, на которые чаще всего оформлялись полисы ОСАГО, четыре – российского производства: это модели Lada Granta, Vesta, Kalina и "Жигули". Суммарно как объекты страхования они указаны в 8,7% всех полисов ОСАГО, приобретенных на финансовом маркетплейсе. Остальные места в десятке представлены в основном автомобилями европейского производства.Средняя стоимость ОСАГО значительно меньше по сравнению с ценой каско, а также меньше различается в зависимости от марки и модели. Дело в том, что эти два вида страхования покрывают разные наборы рисков, а, кроме того, возможный диапазон стоимости ОСАГО регулируется законодательно. Так, разница между минимальным и максимальным значением составила всего 2,6 тысячи рублей. Больше всего платили владельцы Hyundai Solaris (7,3 тысячи), а меньше всего – "Жигулей" (5,7 тысячи)
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бизнес, россия, банки.ру, авто.ру, осаго, каско
Бизнес, РОССИЯ, Банки.ру, Авто.ру, ОСАГО, каско
08:00 26.12.2024
 
Названы машины, которые чаще всего страхуют по ОСАГО и каско

Исследование: полис каско чаще берут на Haval Jolion, а ОСАГО - на Lada Granta

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОСАГО
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. С ноября по январь 2024 год россияне чаще всего оформляли полисы каско на автомобиль Haval Jolion — 2,88% от общего числа купленных полисов, говорится в исследовании Банки.ру совместно с Авто.ру.
Лидером среди оформленных полисов ОСАГО оказалась Lada Granta — 3, 37%. В 2024 году в сегменте новых автомобилей наибольший интерес у пользователей привлекли Lada Vesta и Granta, а также машины китайского производства.
В сегменте каско в тройку лидеров по частоте оформления полисов вошли четыре автомобиля: Haval Jolion (2,88% от общего количества купленных полисов), Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 7 Pro (по 2,30%), Geely Coolray (2,14%).
При этом стоимость полиса в пределах десятки лидеров может существенно различаться Так, из топ-10 автомобилей самая высокая средняя стоимость каско отмечена у Mazda CX-5 (42,3 тысячи рублей), а самая низкая – у Hyundai Solaris (19,5 тысячи).
Из десяти автомобилей, на которые чаще всего оформлялись полисы ОСАГО, четыре – российского производства: это модели Lada Granta, Vesta, Kalina и "Жигули". Суммарно как объекты страхования они указаны в 8,7% всех полисов ОСАГО, приобретенных на финансовом маркетплейсе. Остальные места в десятке представлены в основном автомобилями европейского производства.
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Средняя стоимость ОСАГО значительно меньше по сравнению с ценой каско, а также меньше различается в зависимости от марки и модели. Дело в том, что эти два вида страхования покрывают разные наборы рисков, а, кроме того, возможный диапазон стоимости ОСАГО регулируется законодательно. Так, разница между минимальным и максимальным значением составила всего 2,6 тысячи рублей. Больше всего платили владельцы Hyundai Solaris (7,3 тысячи), а меньше всего – "Жигулей" (5,7 тысячи)
 
БизнесРОССИЯБанки.руАвто.руОСАГОкаско
 
 
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