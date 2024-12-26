https://1prime.ru/20241226/avtovaz-853878920.html

"АвтоВАЗ" подтвердил выпуск около 500 тысяч автомобилей

"АвтоВАЗ" подтвердил выпуск около 500 тысяч автомобилей - 26.12.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" подтвердил выпуск около 500 тысяч автомобилей

Компания "АвтоВАЗ" в 2024 году выпустит около 500 тысяч автомобилей, что на треть превышает показатель 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов на... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T13:05+0300

2024-12-26T13:05+0300

2024-12-26T13:05+0300

россия

автоваз

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" в 2024 году выпустит около 500 тысяч автомобилей, что на треть превышает показатель 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным. В ноябре 2024 года по итогам заседания совета директоров "АвтоВАЗа" в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова сообщили о том, что автопроизводитель выпустит по итогам года полмиллиона автомобилей Lada. "В ... 2023-м мы увеличили нашу производственную программу на 70% и произвели 375 тысяч автомобилей. А планы на этот год еще на треть превышают прошлогодние – около 500 тысяч автомобилей", - рассказал глава "АвтоВАЗа". Соколов отметил, что компания восстановила весь модельный ряд, включая модели Vesta и Granta с автоматической коробкой передач, а также Largus на площадке Ижевского автомобильного завода в Удмуртии. "В следующем году мы запустим на новой платформе автомобиль Lada Iskra, а в начале 2026 года впервые за 30 лет на АвтоВАЗе сойдет с конвейера и новый кроссовер", - добавил президент компании.

https://1prime.ru/20241223/avtovaz-853792867.html

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россия, автоваз