https://1prime.ru/20241226/avtovaz-853878920.html
"АвтоВАЗ" подтвердил выпуск около 500 тысяч автомобилей
"АвтоВАЗ" подтвердил выпуск около 500 тысяч автомобилей - 26.12.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" подтвердил выпуск около 500 тысяч автомобилей
Компания "АвтоВАЗ" в 2024 году выпустит около 500 тысяч автомобилей, что на треть превышает показатель 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов на... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T13:05+0300
2024-12-26T13:05+0300
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россия
автоваз
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" в 2024 году выпустит около 500 тысяч автомобилей, что на треть превышает показатель 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным. В ноябре 2024 года по итогам заседания совета директоров "АвтоВАЗа" в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова сообщили о том, что автопроизводитель выпустит по итогам года полмиллиона автомобилей Lada. "В ... 2023-м мы увеличили нашу производственную программу на 70% и произвели 375 тысяч автомобилей. А планы на этот год еще на треть превышают прошлогодние – около 500 тысяч автомобилей", - рассказал глава "АвтоВАЗа". Соколов отметил, что компания восстановила весь модельный ряд, включая модели Vesta и Granta с автоматической коробкой передач, а также Largus на площадке Ижевского автомобильного завода в Удмуртии. "В следующем году мы запустим на новой платформе автомобиль Lada Iskra, а в начале 2026 года впервые за 30 лет на АвтоВАЗе сойдет с конвейера и новый кроссовер", - добавил президент компании.
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россия, автоваз
"АвтоВАЗ" подтвердил выпуск около 500 тысяч автомобилей
"АвтоВАЗ" подтвердил выпуск около 500 тысяч автомобилей в 2024 году
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" в 2024 году выпустит около 500 тысяч автомобилей, что на треть превышает показатель 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным.
В ноябре 2024 года по итогам заседания совета директоров "АвтоВАЗа" в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова сообщили о том, что автопроизводитель выпустит по итогам года полмиллиона автомобилей Lada.
"В ... 2023-м мы увеличили нашу производственную программу на 70% и произвели 375 тысяч автомобилей. А планы на этот год еще на треть превышают прошлогодние – около 500 тысяч автомобилей", - рассказал глава "АвтоВАЗа".
Соколов отметил, что компания восстановила весь модельный ряд, включая модели Vesta и Granta с автоматической коробкой передач, а также Largus на площадке Ижевского автомобильного завода в Удмуртии.
"В следующем году мы запустим на новой платформе автомобиль Lada Iskra, а в начале 2026 года впервые за 30 лет на АвтоВАЗе сойдет с конвейера и новый кроссовер", - добавил президент компании.
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