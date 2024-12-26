https://1prime.ru/20241226/bank-853871725.html

Банк России отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест"

Банк России отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест" - 26.12.2024, ПРАЙМ

Банк России отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест"

ЦБ с 26 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T09:09+0300

2024-12-26T09:09+0300

2024-12-26T09:27+0300

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. ЦБ с 26 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. Об этом говорится в сообщении регулятора."Банк России приказом от 26.12.2024... отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) КБ "Гарант-Инвест" (АО) (рег. № 2576, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 168 место в банковской системе Российской Федерации... Банк России также аннулировал лицензию на осуществление КБ "Гарант-Инвест" (АО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - говорится в сообщении.Принятое решение основано на нарушениях банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, кроме того наблюдается недостаток наличных денежных средств в хранилище банка. Это может привести к полной утрате капитала банка при формировании резервов на потери по фактически отсутствующим активам. В связи с этим, деятельность "Гарант-Инвеста" представляет угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

https://1prime.ru/20241115/bank-rossii-852838310.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40