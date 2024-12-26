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Банк России отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест"
Банк России отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест" - 26.12.2024, ПРАЙМ
Банк России отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест"
ЦБ с 26 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:09+0300
2024-12-26T09:09+0300
2024-12-26T09:27+0300
банк россии
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. ЦБ с 26 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. Об этом говорится в сообщении регулятора."Банк России приказом от 26.12.2024... отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) КБ "Гарант-Инвест" (АО) (рег. № 2576, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 168 место в банковской системе Российской Федерации... Банк России также аннулировал лицензию на осуществление КБ "Гарант-Инвест" (АО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - говорится в сообщении.Принятое решение основано на нарушениях банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, кроме того наблюдается недостаток наличных денежных средств в хранилище банка. Это может привести к полной утрате капитала банка при формировании резервов на потери по фактически отсутствующим активам. В связи с этим, деятельность "Гарант-Инвеста" представляет угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
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Банк России отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест"
Банк России с 26 декабря отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест"
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. ЦБ с 26 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Банк России приказом от 26.12.2024... отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "Гарант-Инвест" (Акционерное общество) КБ "Гарант-Инвест" (АО) (рег. № 2576, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 168 место в банковской системе Российской Федерации... Банк России также аннулировал лицензию на осуществление КБ "Гарант-Инвест" (АО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - говорится в сообщении.
Принятое решение основано на нарушениях банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, кроме того наблюдается недостаток наличных денежных средств в хранилище банка. Это может привести к полной утрате капитала банка при формировании резервов на потери по фактически отсутствующим активам. В связи с этим, деятельность "Гарант-Инвеста" представляет угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
Раскрыто, сколько банков в 2024 году лишились лицензии ЦБ