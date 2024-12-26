https://1prime.ru/20241226/bank-853880552.html
Суд завершил ликвидацию банка "Стрела" по заявлению Банка России
Суд завершил ликвидацию банка "Стрела" по заявлению Банка России - 26.12.2024, ПРАЙМ
Суд завершил ликвидацию банка "Стрела" по заявлению Банка России
Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации занимавшего по величине активов 321-е место в российской банковской системе банка "Стрела",... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T13:43+0300
2024-12-26T13:43+0300
2024-12-26T13:43+0300
банк россии
россия
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации занимавшего по величине активов 321-е место в российской банковской системе банка "Стрела", инициированную Банком России, следует из опубликованного определения суда. Суд в апреле по заявлению Центробанка решил ликвидировать банк "Стрела", у которого до этого, в марте, была отозвана лицензия. Функции ликвидатора суд возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В судебном акте говорится, что за время процедуры банку были предъявлены требования 12 заявителей на общую сумму более 526 миллионов рублей, из них установлены и включены в реестр требования шести кредиторов на общую сумму более 518 миллионов рублей, во включении в реестр требований шести заявителей на сумму около 2 миллионов рублей было отказано в связи с отсутствием обязательств у банка перед ними. Кроме того, были исключены из реестра требования кредиторов на сумму около 6 миллионов рублей. "В период с 26.04.2024 по 31.10.2024 за счет имущественной массы банка проведены расчеты с кредиторами банка в размере 100% от суммы установленных требований", - отмечается в определении суда. В нем также говорится, что в адрес ликвидатора от двух акционеров банка "Стрела" – Кирилла Евдакова и Василия Казакова – поступили заявления о намерении получить имущество ликвидируемой кредитной организации. В рамках процедуры распределения имущества между акционерами было заключено соглашение о порядке получения и распределения этого имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что кредитная организация "специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между "Киви банк"… и иными участниками рынка банковских услуг". При этом значительные объемы операций, подчеркивал ЦБ, "были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом и являлись высокорисковыми". Арбитражный суд Москвы в апреле по заявлению Банка России решил ликвидировать также и "Киви банк". Лицензия у него была отозвана, поскольку банк, по утверждению ЦБ, систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_9f441105185ae27af9f641c438debf62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд
Суд завершил ликвидацию банка "Стрела" по заявлению Банка России
Суд в Москве завершил ликвидацию банка "Стрела" по заявлению Банка России
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации занимавшего по величине активов 321-е место в российской банковской системе банка "Стрела", инициированную Банком России, следует из опубликованного определения суда.
Суд в апреле по заявлению Центробанка решил ликвидировать банк "Стрела", у которого до этого, в марте, была отозвана лицензия. Функции ликвидатора суд возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
В судебном акте говорится, что за время процедуры банку были предъявлены требования 12 заявителей на общую сумму более 526 миллионов рублей, из них установлены и включены в реестр требования шести кредиторов на общую сумму более 518 миллионов рублей, во включении в реестр требований шести заявителей на сумму около 2 миллионов рублей было отказано в связи с отсутствием обязательств у банка перед ними. Кроме того, были исключены из реестра требования кредиторов на сумму около 6 миллионов рублей.
"В период с 26.04.2024 по 31.10.2024 за счет имущественной массы банка проведены расчеты с кредиторами банка в размере 100% от суммы установленных требований", - отмечается в определении суда.
В нем также говорится, что в адрес ликвидатора от двух акционеров банка "Стрела" – Кирилла Евдакова и Василия Казакова – поступили заявления о намерении получить имущество ликвидируемой кредитной организации. В рамках процедуры распределения имущества между акционерами было заключено соглашение о порядке получения и распределения этого имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов.
Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что кредитная организация "специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между "Киви банк"… и иными участниками рынка банковских услуг". При этом значительные объемы операций, подчеркивал ЦБ, "были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом и являлись высокорисковыми".
Арбитражный суд Москвы в апреле по заявлению Банка России решил ликвидировать также и "Киви банк". Лицензия у него была отозвана, поскольку банк, по утверждению ЦБ, систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства.