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Суд завершил ликвидацию банка "Стрела" по заявлению Банка России

Суд завершил ликвидацию банка "Стрела" по заявлению Банка России - 26.12.2024, ПРАЙМ

Суд завершил ликвидацию банка "Стрела" по заявлению Банка России

Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации занимавшего по величине активов 321-е место в российской банковской системе банка "Стрела",... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T13:43+0300

2024-12-26T13:43+0300

2024-12-26T13:43+0300

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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации занимавшего по величине активов 321-е место в российской банковской системе банка "Стрела", инициированную Банком России, следует из опубликованного определения суда. Суд в апреле по заявлению Центробанка решил ликвидировать банк "Стрела", у которого до этого, в марте, была отозвана лицензия. Функции ликвидатора суд возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В судебном акте говорится, что за время процедуры банку были предъявлены требования 12 заявителей на общую сумму более 526 миллионов рублей, из них установлены и включены в реестр требования шести кредиторов на общую сумму более 518 миллионов рублей, во включении в реестр требований шести заявителей на сумму около 2 миллионов рублей было отказано в связи с отсутствием обязательств у банка перед ними. Кроме того, были исключены из реестра требования кредиторов на сумму около 6 миллионов рублей. "В период с 26.04.2024 по 31.10.2024 за счет имущественной массы банка проведены расчеты с кредиторами банка в размере 100% от суммы установленных требований", - отмечается в определении суда. В нем также говорится, что в адрес ликвидатора от двух акционеров банка "Стрела" – Кирилла Евдакова и Василия Казакова – поступили заявления о намерении получить имущество ликвидируемой кредитной организации. В рамках процедуры распределения имущества между акционерами было заключено соглашение о порядке получения и распределения этого имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что кредитная организация "специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между "Киви банк"… и иными участниками рынка банковских услуг". При этом значительные объемы операций, подчеркивал ЦБ, "были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом и являлись высокорисковыми". Арбитражный суд Москвы в апреле по заявлению Банка России решил ликвидировать также и "Киви банк". Лицензия у него была отозвана, поскольку банк, по утверждению ЦБ, систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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