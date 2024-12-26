https://1prime.ru/20241226/belousov-853892737.html
"Бояться надо Белоусова, а не Путина". В Киеве расставляют приоритеты
"Бояться надо Белоусова, а не Путина". В Киеве расставляют приоритеты - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Бояться надо Белоусова, а не Путина". В Киеве расставляют приоритеты
Украине следует опасаться главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, а не президента РФ Владимира Путина. Такое парадоксальное мнение в эфире канале Politeka... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T23:27+0300
2024-12-26T23:27+0300
2024-12-26T23:28+0300
политика
андрей белоусов
владимир путин
мнение
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Украине следует опасаться главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, а не президента РФ Владимира Путина. Такое парадоксальное мнение в эфире канале Politeka высказал профессор Киевского национального университета Никита Василенко.Объясняя свой тезис, профессор отметил, что его мнение основывается на том простом факте, то Путин стареет. При этом он подчеркнул, что "это понятие медицинское, это не оскорбительный термин", после чего добавил, что "сам старый".Что же касается Белоусова, то профессор, назвав главу Минобороны РФ прагматиком и напомнив, что Украине осталось ждать его прихода меньше полутора лет, заявил, что в отличие от Украины, "люди, которые провинились в казнокрадстве, в России садятся". Исходя из этого, Василенко отметил, что под руководством нового министра обороны ВС России "реально подтягиваются"."А у нас (на Украине - прим. ред.) такие проблемы на фронте, которые даже министр не в силах решить, или не хочет", – посетовал профессор.
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андрей белоусов, владимир путин, мнение
Политика, Андрей Белоусов, Владимир Путин, мнение
"Бояться надо Белоусова, а не Путина". В Киеве расставляют приоритеты
Профессор Василенко: Украине нужно бояться Белоусова, а не Путина
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Украине следует опасаться главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, а не президента РФ Владимира Путина. Такое парадоксальное мнение в эфире канале Politeka высказал профессор Киевского национального университета Никита Василенко.
Объясняя свой тезис, профессор отметил, что его мнение основывается на том простом факте, то Путин стареет. При этом он подчеркнул, что "это понятие медицинское, это не оскорбительный термин", после чего добавил, что "сам старый".
Что же касается Белоусова, то профессор, назвав главу Минобороны РФ прагматиком и напомнив, что Украине осталось ждать его прихода меньше полутора лет, заявил, что в отличие от Украины, "люди, которые провинились в казнокрадстве, в России садятся". Исходя из этого, Василенко отметил, что под руководством нового министра обороны ВС России "реально подтягиваются".
Нужно расширить позиции РФ на мировых рынках вооружения, заявил Белоусов
"А у нас (на Украине - прим. ред.) такие проблемы на фронте, которые даже министр не в силах решить, или не хочет", – посетовал профессор.