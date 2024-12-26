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Биржевая цена бензина Аи-95 в России продолжила рост 26 декабря

Биржевая цена бензина Аи-95 в России продолжила рост 26 декабря - 26.12.2024, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-95 в России продолжила рост 26 декабря

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет третий торговый день подряд, следует из материалов торгов. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T14:12+0300

2024-12-26T14:12+0300

2024-12-26T14:12+0300

энергетика

россия

аи-95

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет третий торговый день подряд, следует из материалов торгов. Так, цена марки Аи-95 за день выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,95% - до 54 866 рублей за тонну. При этом стоимость Аи-92 снизилась на 0,15% - до 51 608 рублей за тонну. Тонна зимнего дизельного топлива за четверг подешевела на 0,56%, до 68 862 рублей, межсезонного - на 0,55%, до 54 799 рублей. В то же время цена на летнее дизтопливо выросла на 0,5% - до 54 323 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 2,68% - до 30 573 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) поднялась на 0,1%, до 17 174 рублей за тонну. Нефтяники в 2024 году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом, бензина - на 2%, сообщили ранее в четверг РИА Новости в Минэнерго. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина. Рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.

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россия, аи-95