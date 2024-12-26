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ФСБ рассказала, где хранились бомбы для подрыва высокопоставленных военных - 26.12.2024, ПРАЙМ
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ФСБ рассказала, где хранились бомбы для подрыва высокопоставленных военных
ФСБ рассказала, где хранились бомбы для подрыва высокопоставленных военных - 26.12.2024, ПРАЙМ
ФСБ рассказала, где хранились бомбы для подрыва высокопоставленных военных
Один из задержанных признался, что забрал бомбу из тайника в Люберцах для использования в покушении на высокопоставленного военного Минобороны России. Видео с... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:44+0300
2024-12-26T09:44+0300
происшествия
россия
фсб
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Один из задержанных признался, что забрал бомбу из тайника в Люберцах для использования в покушении на высокопоставленного военного Минобороны России. Видео с заявлением опубликовала ФСБ России."Двадцать третьего декабря я по просьбе своего знакомого Рагожи Виталия Николаевича, проживающего в настоящее время в Польше, забрал посылку в городе Люберцы из заброшенного здания, которая предназначалась в качестве подарка военнослужащему министерства обороны. Как сказал мне Рагожа, в посылке находился подарочный конверт", - сообщил задержанный.По словам другого задержанного, тайник с бомбами также находился в Протвино. По поручению украинских кураторов требовалось установить взрывное устройство в парке неподалеку.Ранее ФСБ обнародовала сведения о задержании четырех человек, планировавших покушение на высокопоставленных российский военных. Все четверо были задержаны на территории Москвы.
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россия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ
09:44 26.12.2024
 
ФСБ рассказала, где хранились бомбы для подрыва высокопоставленных военных

ФСБ: бомбу для подрыва военного Минобороны РФ хранили в Люберцах

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Один из задержанных признался, что забрал бомбу из тайника в Люберцах для использования в покушении на высокопоставленного военного Минобороны России. Видео с заявлением опубликовала ФСБ России.
"Двадцать третьего декабря я по просьбе своего знакомого Рагожи Виталия Николаевича, проживающего в настоящее время в Польше, забрал посылку в городе Люберцы из заброшенного здания, которая предназначалась в качестве подарка военнослужащему министерства обороны. Как сказал мне Рагожа, в посылке находился подарочный конверт", - сообщил задержанный.
По словам другого задержанного, тайник с бомбами также находился в Протвино. По поручению украинских кураторов требовалось установить взрывное устройство в парке неподалеку.
Ранее ФСБ обнародовала сведения о задержании четырех человек, планировавших покушение на высокопоставленных российский военных. Все четверо были задержаны на территории Москвы.
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
ФСБ пресекла готовившуюся серию покушений на высокопоставленных военных
09:01
 
ПроисшествияРОССИЯФСБ
 
 
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