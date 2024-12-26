https://1prime.ru/20241226/bomba-853872561.html

ФСБ рассказала, где хранились бомбы для подрыва высокопоставленных военных

ФСБ рассказала, где хранились бомбы для подрыва высокопоставленных военных - 26.12.2024, ПРАЙМ

ФСБ рассказала, где хранились бомбы для подрыва высокопоставленных военных

Один из задержанных признался, что забрал бомбу из тайника в Люберцах для использования в покушении на высокопоставленного военного Минобороны России. Видео с... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T09:44+0300

2024-12-26T09:44+0300

2024-12-26T09:44+0300

происшествия

россия

фсб

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Один из задержанных признался, что забрал бомбу из тайника в Люберцах для использования в покушении на высокопоставленного военного Минобороны России. Видео с заявлением опубликовала ФСБ России."Двадцать третьего декабря я по просьбе своего знакомого Рагожи Виталия Николаевича, проживающего в настоящее время в Польше, забрал посылку в городе Люберцы из заброшенного здания, которая предназначалась в качестве подарка военнослужащему министерства обороны. Как сказал мне Рагожа, в посылке находился подарочный конверт", - сообщил задержанный.По словам другого задержанного, тайник с бомбами также находился в Протвино. По поручению украинских кураторов требовалось установить взрывное устройство в парке неподалеку.Ранее ФСБ обнародовала сведения о задержании четырех человек, планировавших покушение на высокопоставленных российский военных. Все четверо были задержаны на территории Москвы.

https://1prime.ru/20241226/fsb-853871543.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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