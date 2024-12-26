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Транзит судов через Босфор временно перекрыли - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Транзит судов через Босфор временно перекрыли
Транзит судов через Босфор временно перекрыли - 26.12.2024, ПРАЙМ
Транзит судов через Босфор временно перекрыли
Транзит через пролив Босфор временно закрыт в обоих направлениях из-за технических проблем на танкере Cordelia Moon, следовавшем из порта Ялова в Россию. Об... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T14:37+0300
2024-12-26T14:37+0300
босфорский пролив
танкер
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Транзит через пролив Босфор временно закрыт в обоих направлениях из-за технических проблем на танкере Cordelia Moon, следовавшем из порта Ялова в Россию. Об этом сообщил Минтранс Турции."Босфор временно перекрыт для транзита судов в обе стороны из-за технических неполадок у танкера Cordelia Moon, следовавшего из турецкого порта Ялова в РФ", - сказано в сообщении ведомства.Согласно данным открытых источников, танкер длиной 274 метра и флагом Панамы направлялся в Новороссийск.
https://1prime.ru/20241219/sud-853717043.html
босфорский пролив
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босфорский пролив, танкер
Босфорский пролив, танкер
14:37 26.12.2024
 
Транзит судов через Босфор временно перекрыли

Минтранс Турции: Босфор перекрыт для транзита судов из-за неполадок у танкера

Босфор
Босфор
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Транзит через пролив Босфор временно закрыт в обоих направлениях из-за технических проблем на танкере Cordelia Moon, следовавшем из порта Ялова в Россию. Об этом сообщил Минтранс Турции.
"Босфор временно перекрыт для транзита судов в обе стороны из-за технических неполадок у танкера Cordelia Moon, следовавшего из турецкого порта Ялова в РФ", - сказано в сообщении ведомства.
Согласно данным открытых источников, танкер длиной 274 метра и флагом Панамы направлялся в Новороссийск.
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