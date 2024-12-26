https://1prime.ru/20241226/briks-853870220.html
Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС - 26.12.2024, ПРАЙМ
Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме, отправленном в октябре российскому президенту Владимиру Путину, выразил интерес к вступлению страны в БРИКС. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T08:20+0300
2024-12-26T08:20+0300
2024-12-26T08:48+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме, отправленном в октябре российскому президенту Владимиру Путину, выразил интерес к вступлению страны в БРИКС. По словам посла республики в Москве Пакира Амза, Шри-Ланка ожидает положительного ответа на свою заявку в 2025 году. "Шри-Ланка выразила свою заинтересованность в присоединении к семье БРИКС в письме президенту Владимиру Путину от президента Ануры Диссаянаке. Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа", — отметил Амза. Посол добавил, что письмо было направлено в октябре текущего года. В октябре 2024 года министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил, что Коломбо принял решение подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития. Он подчеркнул, что страна рассматривает объединение как эффективное партнерство для достижения целей взаимовыгодного сотрудничества, мира и развития через укрепление многосторонности в соответствии с Уставом ООН. Кроме того, в декабре прошлого года была информация, что ланкийский президент обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой поддержать заявку Коломбо на вступление в БРИКС.
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россия, шри-ланка, брикс
Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
Глава Шри-Ланки в письме Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме, отправленном в октябре российскому президенту Владимиру Путину, выразил интерес к вступлению страны в БРИКС.
По словам посла республики в Москве Пакира Амза, Шри-Ланка ожидает положительного ответа на свою заявку в 2025 году.
"Шри-Ланка выразила свою заинтересованность в присоединении к семье БРИКС в письме президенту Владимиру Путину от президента Ануры Диссаянаке. Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа", — отметил Амза.
Названы страны, которые с 1 января официально станут партнерами БРИКС
Посол добавил, что письмо было направлено в октябре текущего года. В октябре 2024 года министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил, что Коломбо принял решение подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития.
Он подчеркнул, что страна рассматривает объединение как эффективное партнерство для достижения целей взаимовыгодного сотрудничества, мира и развития через укрепление многосторонности в соответствии с Уставом ООН.
Кроме того, в декабре прошлого года была информация, что ланкийский президент обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой поддержать заявку Коломбо на вступление в БРИКС.