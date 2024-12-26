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Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера
Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера - 26.12.2024, ПРАЙМ
Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера
Таиланд принял приглашение стать страной-партнером БРИКС от России, председательствующей в объединении в 2024 году, в надежде присоединиться к нему в будущем в... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T12:06+0300
2024-12-26T12:06+0300
политика
брикс
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Таиланд принял приглашение стать страной-партнером БРИКС от России, председательствующей в объединении в 2024 году, в надежде присоединиться к нему в будущем в качестве полноправного члена. Об этом заявил на брифинге в Бангкоке официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун."31 октября Таиланд получил официальное приглашение стать партнером БРИКС от России, председателя БРИКС в 2024 году. 24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение", - сообщил он журналистам.Таиланд надеется улучшить отношения со странами-членами БРИКС и развить свои экономические возможности, воспользовавшись высоким уровнем экономического развития и потенциалом торговли, инвестиций и туризма, которыми обладают страны БРИКС.Партнерство в БРИКС также позволит укрепить роль Таиланда в отношениях с развивающимися странами и построить систему мировых отношений, в которой Таиланд будет играть роль посредника между БРИКС и другими странами мира, заключил он.
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брикс
Политика, БРИКС
12:06 26.12.2024
 
Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера

Таиланд принял приглашение вступить в БРИКС в качестве страны-партнера

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Таиланд принял приглашение стать страной-партнером БРИКС от России, председательствующей в объединении в 2024 году, в надежде присоединиться к нему в будущем в качестве полноправного члена. Об этом заявил на брифинге в Бангкоке официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
"31 октября Таиланд получил официальное приглашение стать партнером БРИКС от России, председателя БРИКС в 2024 году. 24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение", - сообщил он журналистам.
Таиланд надеется улучшить отношения со странами-членами БРИКС и развить свои экономические возможности, воспользовавшись высоким уровнем экономического развития и потенциалом торговли, инвестиций и туризма, которыми обладают страны БРИКС.
Партнерство в БРИКС также позволит укрепить роль Таиланда в отношениях с развивающимися странами и построить систему мировых отношений, в которой Таиланд будет играть роль посредника между БРИКС и другими странами мира, заключил он.
Шри-Ланка - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
08:20
 
ПолитикаБРИКС
 
 
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