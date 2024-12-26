https://1prime.ru/20241226/chernyshenko-853868049.html

Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России

Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России - 26.12.2024, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России

Доля иностранных туристов в России в 2024 году составила 4,8%, наблюдается стабильный рост, а внедрение электронных и групповых виз способствует приезду гостей... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T02:53+0300

2024-12-26T02:53+0300

2024-12-26T02:53+0300

бизнес

туризм

россия

дмитрий чернышенко

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853868049.jpg?1735170781

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля иностранных туристов в России в 2024 году составила 4,8%, наблюдается стабильный рост, а внедрение электронных и групповых виз способствует приезду гостей из-за границы, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы наблюдаем стабильный рост иностранных туристов. В этом году до 4,8% от всего нашего туроборота – это иностранные туристы. Здесь большую роль играют электронные путевки. Хорошо зарекомендовали и групповые визы, и электронные визы для иностранных граждан, которые позволяют упростить процесс получения визы и въезда в нашу страну", - сказал Чернышенко. При этом он отметил, что один из самых высоких темпов роста популярности у иностранных туристов показывает Владивосток и Японское море. Ранее вице-премьер сообщал РИА Новости, что число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона. В конце ноября замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на совещании в Совете Федерации сообщил, что Россию за девять месяцев 2024 года посетило 3,2 миллиона иностранных туристов - на 40% больше, чем годом ранее. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.30 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, дмитрий чернышенко, совет федерации