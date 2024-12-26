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Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России - 26.12.2024, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России
Доля иностранных туристов в России в 2024 году составила 4,8%, наблюдается стабильный рост, а внедрение электронных и групповых виз способствует приезду гостей... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T02:53+0300
2024-12-26T02:53+0300
бизнес
туризм
россия
дмитрий чернышенко
совет федерации
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля иностранных туристов в России в 2024 году составила 4,8%, наблюдается стабильный рост, а внедрение электронных и групповых виз способствует приезду гостей из-за границы, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы наблюдаем стабильный рост иностранных туристов. В этом году до 4,8% от всего нашего туроборота – это иностранные туристы. Здесь большую роль играют электронные путевки. Хорошо зарекомендовали и групповые визы, и электронные визы для иностранных граждан, которые позволяют упростить процесс получения визы и въезда в нашу страну", - сказал Чернышенко. При этом он отметил, что один из самых высоких темпов роста популярности у иностранных туристов показывает Владивосток и Японское море. Ранее вице-премьер сообщал РИА Новости, что число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона. В конце ноября замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на совещании в Совете Федерации сообщил, что Россию за девять месяцев 2024 года посетило 3,2 миллиона иностранных туристов - на 40% больше, чем годом ранее. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.30 мск.
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бизнес, туризм, россия, дмитрий чернышенко, совет федерации
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко, Совет Федерации
02:53 26.12.2024
 
Чернышенко рассказал о росте числа иностранных туристов в России

Чернышенко: доля иностранных туристов в России в 2024 году составила 4,8%

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля иностранных туристов в России в 2024 году составила 4,8%, наблюдается стабильный рост, а внедрение электронных и групповых виз способствует приезду гостей из-за границы, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы наблюдаем стабильный рост иностранных туристов. В этом году до 4,8% от всего нашего туроборота – это иностранные туристы. Здесь большую роль играют электронные путевки. Хорошо зарекомендовали и групповые визы, и электронные визы для иностранных граждан, которые позволяют упростить процесс получения визы и въезда в нашу страну", - сказал Чернышенко.
При этом он отметил, что один из самых высоких темпов роста популярности у иностранных туристов показывает Владивосток и Японское море.
Ранее вице-премьер сообщал РИА Новости, что число турпоездок по России по итогам 2024 года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона.
В конце ноября замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на совещании в Совете Федерации сообщил, что Россию за девять месяцев 2024 года посетило 3,2 миллиона иностранных туристов - на 40% больше, чем годом ранее.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.30 мск.
 
БизнесТуризмРОССИЯДмитрий ЧернышенкоСовет Федерации
 
 
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