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Чернышенко рассказал о внутреннем ИИ в правительстве России - 26.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чернышенко рассказал о внутреннем ИИ в правительстве России
Чернышенко рассказал о внутреннем ИИ в правительстве России - 26.12.2024, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о внутреннем ИИ в правительстве России
В координационном центре правительства РФ есть свой внутренний искусственный интеллект, запросы и ответы которого остаются исключительно для внутреннего... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T11:24+0300
2024-12-26T11:24+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В координационном центре правительства РФ есть свой внутренний искусственный интеллект, запросы и ответы которого остаются исключительно для внутреннего пользования, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причем для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе. Мы используем его в закрытом сегменте. У нас есть в координационном центре свои отдельные стойки с искусственным интеллектом, который отрезан, скажем так, от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием", - сказал зампред правительства в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в национальном центре "Россия". По словам Чернышенко, Россия является одним из мировых лидеров в создании технологий искусственного интеллекта.
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россия, правительство, ии
Экономика, РОССИЯ, правительство, ИИ
11:24 26.12.2024
 
Чернышенко рассказал о внутреннем ИИ в правительстве России

Чернышенко: в правительстве России есть свой внутренний искусственный интеллект

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В координационном центре правительства РФ есть свой внутренний искусственный интеллект, запросы и ответы которого остаются исключительно для внутреннего пользования, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причем для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе. Мы используем его в закрытом сегменте. У нас есть в координационном центре свои отдельные стойки с искусственным интеллектом, который отрезан, скажем так, от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием", - сказал зампред правительства в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в национальном центре "Россия".
По словам Чернышенко, Россия является одним из мировых лидеров в создании технологий искусственного интеллекта.
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ЭкономикаРОССИЯправительствоИИ
 
 
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