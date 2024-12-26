https://1prime.ru/20241226/chernyshenko-853876624.html
Чернышенко рассказал о внутреннем ИИ в правительстве России
Чернышенко рассказал о внутреннем ИИ в правительстве России - 26.12.2024, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о внутреннем ИИ в правительстве России
В координационном центре правительства РФ есть свой внутренний искусственный интеллект, запросы и ответы которого остаются исключительно для внутреннего... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T11:24+0300
2024-12-26T11:24+0300
2024-12-26T11:24+0300
экономика
россия
правительство
ии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590004_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_96c0840c7c5ac18aab59803a9ba02c53.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В координационном центре правительства РФ есть свой внутренний искусственный интеллект, запросы и ответы которого остаются исключительно для внутреннего пользования, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причем для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе. Мы используем его в закрытом сегменте. У нас есть в координационном центре свои отдельные стойки с искусственным интеллектом, который отрезан, скажем так, от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием", - сказал зампред правительства в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в национальном центре "Россия". По словам Чернышенко, Россия является одним из мировых лидеров в создании технологий искусственного интеллекта.
https://1prime.ru/20241210/nauka-853466500.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590004_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_542d090d98c84d41e9e3866d10ea8482.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство, ии
Экономика, РОССИЯ, правительство, ИИ
Чернышенко рассказал о внутреннем ИИ в правительстве России
Чернышенко: в правительстве России есть свой внутренний искусственный интеллект
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В координационном центре правительства РФ есть свой внутренний искусственный интеллект, запросы и ответы которого остаются исключительно для внутреннего пользования, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причем для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе. Мы используем его в закрытом сегменте. У нас есть в координационном центре свои отдельные стойки с искусственным интеллектом, который отрезан, скажем так, от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием", - сказал зампред правительства в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в национальном центре "Россия".
По словам Чернышенко, Россия является одним из мировых лидеров в создании технологий искусственного интеллекта.
Чернышенко рассказал, сколько денег заложено в России на науку на 2025 год