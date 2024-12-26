https://1prime.ru/20241226/chernyshenko-853876624.html

Чернышенко рассказал о внутреннем ИИ в правительстве России

Чернышенко рассказал о внутреннем ИИ в правительстве России - 26.12.2024, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о внутреннем ИИ в правительстве России

В координационном центре правительства РФ есть свой внутренний искусственный интеллект, запросы и ответы которого остаются исключительно для внутреннего... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T11:24+0300

2024-12-26T11:24+0300

2024-12-26T11:24+0300

экономика

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В координационном центре правительства РФ есть свой внутренний искусственный интеллект, запросы и ответы которого остаются исключительно для внутреннего пользования, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причем для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе. Мы используем его в закрытом сегменте. У нас есть в координационном центре свои отдельные стойки с искусственным интеллектом, который отрезан, скажем так, от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием", - сказал зампред правительства в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в национальном центре "Россия". По словам Чернышенко, Россия является одним из мировых лидеров в создании технологий искусственного интеллекта.

https://1prime.ru/20241210/nauka-853466500.html

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