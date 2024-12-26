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Число отделений ПСБ в новых регионах превысит 500
Число отделений ПСБ в новых регионах превысит 500 - 26.12.2024, ПРАЙМ
Число отделений ПСБ в новых регионах превысит 500
Количество отделений ПСБ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до конца 2024 года превысит 500, а число банкоматов - уже свыше 3 тысяч, заявил в... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T07:26+0300
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2024-12-26T07:26+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Количество отделений ПСБ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до конца 2024 года превысит 500, а число банкоматов - уже свыше 3 тысяч, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса банка Алексей Щавелев.
"У ПСБ до конца этого года будет уже более 500 отделений во всех четырех новых субъектах. Наши отделения работают более чем в 140 населенных пунктах на территории новых регионов, в том числе, у нас предусмотрен формат мобильных офисов, которые обслуживают жителей отдаленных небольших поселений. Сеть банкоматов ПСБ в новых субъектах превышает 3000 устройств", - сказал Щавелев.
При этом он добавил, что банковская инфраструктура ПСБ уже близка к достаточной для того, чтобы обеспечить для населения широкий доступ к финансовым услугам и всех обслуживать с должным уровнем качества.
В декабре 2022 года председатель банка Петр Фрадков говорил о планах через два года увеличить число отделений ПСБ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях минимум до 500.
ПСБ первым из крупнейших банков страны начал работать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – еще в 2022 году. ВТБ пришел в новые регионы летом 2024 года. Сбербанк также летом открыл там первые офисы.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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финансы, банки, херсонская область, лнр, москва, петр фрадков, псб, втб, сбербанк
Финансы, Экономика, Банки, Херсонская область, ЛНР, МОСКВА, Петр Фрадков, ПСБ, ВТБ, Сбербанк
Число отделений ПСБ в новых регионах превысит 500
Вице-президент Щавелев: число отделений ПСБ в новых регионах превысит 500
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Количество отделений ПСБ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до конца 2024 года превысит 500, а число банкоматов - уже свыше 3 тысяч, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса банка Алексей Щавелев.
"У ПСБ до конца этого года будет уже более 500 отделений во всех четырех новых субъектах. Наши отделения работают более чем в 140 населенных пунктах на территории новых регионов, в том числе, у нас предусмотрен формат мобильных офисов, которые обслуживают жителей отдаленных небольших поселений. Сеть банкоматов ПСБ в новых субъектах превышает 3000 устройств", - сказал Щавелев.
При этом он добавил, что банковская инфраструктура ПСБ уже близка к достаточной для того, чтобы обеспечить для населения широкий доступ к финансовым услугам и всех обслуживать с должным уровнем качества.
В декабре 2022 года председатель банка Петр Фрадков говорил о планах через два года увеличить число отделений ПСБ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях минимум до 500.
ПСБ первым из крупнейших банков страны начал работать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – еще в 2022 году. ВТБ пришел в новые регионы летом 2024 года. Сбербанк также летом открыл там первые офисы.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.