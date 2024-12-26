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В России оценили дефицит кадров в стране - 26.12.2024, ПРАЙМ
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В России оценили дефицит кадров в стране
В России оценили дефицит кадров в стране - 26.12.2024, ПРАЙМ
В России оценили дефицит кадров в стране
Нехватка кадров в России составляет около 1,5 миллионов человек, и спрос на сотрудников будет расти, при этом уровень безработицы находится на историческом... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:54+0300
2024-12-26T09:54+0300
россия
дефицит кадров
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Нехватка кадров в России составляет около 1,5 миллионов человек, и спрос на сотрудников будет расти, при этом уровень безработицы находится на историческом минимуме, сообщила генеральный директор Агентство стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. "Уровень безработицы находится на историческом минимуме — по данным Росстата, в ноябре она составила 2,3%. Если говорить о дефиците, то нехватка кадров в России — это около 1,5 миллиона человек. При этом, по прогнозам Минэка, до 2030-го спрос на сотрудников будет расти, среднегодовая потребность в кадрах составит порядка 73 миллиона человек, дефицит кадров достигнет 2 миллионов (человек), - сказала Чупшева в интервью "Известиям". Она предложила несколько шагов, которые, по ее мнению, помогут решить вопрос кадрового дефицита. "В первую очередь — расширять возможности подготовки и переподготовки специалистов под потребности экономики. Второе — повышать производительность труда. У правительства был отдельный нацпроект "Производительность труда", с 2025-го он станет частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В нем останется важная задача — повышение производительности труда во всех сферах экономической деятельности", - уточнила гендиректор АСИ. По ее словам, решить вопрос с дефицитом кадров и производительностью поможет также роботизация - Минпромторгом России разработан национальный проект "Средства производства и автоматизации" "Третье направление — грамотная миграционная политика. Нам важно определить, какие иностранные специалисты нужны — квалифицированные, высококвалифицированные — и в каких отраслях экономики. Работодатели, которые привлекают трудовых мигрантов, обязаны нести за них ответственность и обеспечить им миграционное и постмиграционное сопровождение", - отметила Чупшева. Она добавила, что необходимо решить вопросы с незаконной миграцией, адаптацией и социализацией приезжающих иностранных работников. По ее информации, именно в этом направлении сейчас двигается АСИ, у которого есть поручение в части высококвалифицированной и ценностной миграции.
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россия, дефицит кадров
РОССИЯ, дефицит кадров
09:54 26.12.2024
 
В России оценили дефицит кадров в стране

АСИ: дефицит кадров в России составляет около 1,5 миллиона человек

© РИА Новости . Артем Житенев | Перейти в медиабанк% Участники ярмарки вакансий на международном форуме "Карьера" в Москве.
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© РИА Новости . Артем Житенев
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Нехватка кадров в России составляет около 1,5 миллионов человек, и спрос на сотрудников будет расти, при этом уровень безработицы находится на историческом минимуме, сообщила генеральный директор Агентство стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
"Уровень безработицы находится на историческом минимуме — по данным Росстата, в ноябре она составила 2,3%. Если говорить о дефиците, то нехватка кадров в России — это около 1,5 миллиона человек. При этом, по прогнозам Минэка, до 2030-го спрос на сотрудников будет расти, среднегодовая потребность в кадрах составит порядка 73 миллиона человек, дефицит кадров достигнет 2 миллионов (человек), - сказала Чупшева в интервью "Известиям".
Она предложила несколько шагов, которые, по ее мнению, помогут решить вопрос кадрового дефицита.
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"В первую очередь — расширять возможности подготовки и переподготовки специалистов под потребности экономики. Второе — повышать производительность труда. У правительства был отдельный нацпроект "Производительность труда", с 2025-го он станет частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В нем останется важная задача — повышение производительности труда во всех сферах экономической деятельности", - уточнила гендиректор АСИ.
По ее словам, решить вопрос с дефицитом кадров и производительностью поможет также роботизация - Минпромторгом России разработан национальный проект "Средства производства и автоматизации"
"Третье направление — грамотная миграционная политика. Нам важно определить, какие иностранные специалисты нужны — квалифицированные, высококвалифицированные — и в каких отраслях экономики. Работодатели, которые привлекают трудовых мигрантов, обязаны нести за них ответственность и обеспечить им миграционное и постмиграционное сопровождение", - отметила Чупшева.
Она добавила, что необходимо решить вопросы с незаконной миграцией, адаптацией и социализацией приезжающих иностранных работников. По ее информации, именно в этом направлении сейчас двигается АСИ, у которого есть поручение в части высококвалифицированной и ценностной миграции.
 
РОССИЯдефицит кадров
 
 
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