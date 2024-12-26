https://1prime.ru/20241226/defitsit-kadrov-853873160.html

В России оценили дефицит кадров в стране

В России оценили дефицит кадров в стране - 26.12.2024, ПРАЙМ

В России оценили дефицит кадров в стране

Нехватка кадров в России составляет около 1,5 миллионов человек, и спрос на сотрудников будет расти, при этом уровень безработицы находится на историческом... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T09:54+0300

2024-12-26T09:54+0300

2024-12-26T09:54+0300

россия

дефицит кадров

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Нехватка кадров в России составляет около 1,5 миллионов человек, и спрос на сотрудников будет расти, при этом уровень безработицы находится на историческом минимуме, сообщила генеральный директор Агентство стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. "Уровень безработицы находится на историческом минимуме — по данным Росстата, в ноябре она составила 2,3%. Если говорить о дефиците, то нехватка кадров в России — это около 1,5 миллиона человек. При этом, по прогнозам Минэка, до 2030-го спрос на сотрудников будет расти, среднегодовая потребность в кадрах составит порядка 73 миллиона человек, дефицит кадров достигнет 2 миллионов (человек), - сказала Чупшева в интервью "Известиям". Она предложила несколько шагов, которые, по ее мнению, помогут решить вопрос кадрового дефицита. "В первую очередь — расширять возможности подготовки и переподготовки специалистов под потребности экономики. Второе — повышать производительность труда. У правительства был отдельный нацпроект "Производительность труда", с 2025-го он станет частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В нем останется важная задача — повышение производительности труда во всех сферах экономической деятельности", - уточнила гендиректор АСИ. По ее словам, решить вопрос с дефицитом кадров и производительностью поможет также роботизация - Минпромторгом России разработан национальный проект "Средства производства и автоматизации" "Третье направление — грамотная миграционная политика. Нам важно определить, какие иностранные специалисты нужны — квалифицированные, высококвалифицированные — и в каких отраслях экономики. Работодатели, которые привлекают трудовых мигрантов, обязаны нести за них ответственность и обеспечить им миграционное и постмиграционное сопровождение", - отметила Чупшева. Она добавила, что необходимо решить вопросы с незаконной миграцией, адаптацией и социализацией приезжающих иностранных работников. По ее информации, именно в этом направлении сейчас двигается АСИ, у которого есть поручение в части высококвалифицированной и ценностной миграции.

https://1prime.ru/20241220/siluanov-853758729.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дефицит кадров