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Банк России назвал побочный эффект массовой раздачи денег
Банк России назвал побочный эффект массовой раздачи денег - 26.12.2024, ПРАЙМ
Банк России назвал побочный эффект массовой раздачи денег
Массовая раздача денег не делает людей богаче, а только разгоняет инфляцию, говорится в сообщении Банка России в официальном Telegram-канале. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T18:15+0300
2024-12-26T18:15+0300
2024-12-26T18:15+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Массовая раздача денег не делает людей богаче, а только разгоняет инфляцию, говорится в сообщении Банка России в официальном Telegram-канале. "Массовая раздача денег не делает людей богаче, а только разгоняет инфляцию", - говорится в ответе регулятора на вопрос о том, почему нельзя просто напечатать деньги и всем раздать. "Представьте, что государство напечатает и раздаст всем гражданам по 1000 рублей. Но ведь товаров в экономике в этот момент не прибавится. То есть предложение товаров останется прежним, а платежеспособный спрос на них одномоментно увеличится. Результат очевиден - продавцы просто поднимут цены. То есть мы сможем купить то же самое количество товаров, но за большее количество денег", - поясняет регулятор. В ЦБ отметили, что задавая этот вопрос, человек, скорее всего имел в виду, что если напечатать и раздать деньги всем гражданам страны, то все они станут богаче, но эта логика может работать только в отношении конкретного человека. "Скажем, если вам дать 1000 рублей, то вы станете богаче, поскольку относительно других сможете купить больше товаров. Но в масштабах всей экономики эта логика не работает", - заключил регулятор.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Банк России назвал побочный эффект массовой раздачи денег
ЦБ РФ объяснил, почему массовая раздача денег приведет к ускорению инфляции
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Массовая раздача денег не делает людей богаче, а только разгоняет инфляцию, говорится в сообщении Банка России в официальном Telegram-канале.
"Массовая раздача денег не делает людей богаче, а только разгоняет инфляцию", - говорится в ответе регулятора на вопрос о том, почему нельзя просто напечатать деньги и всем раздать.
"Представьте, что государство напечатает и раздаст всем гражданам по 1000 рублей. Но ведь товаров в экономике в этот момент не прибавится. То есть предложение товаров останется прежним, а платежеспособный спрос на них одномоментно увеличится. Результат очевиден - продавцы просто поднимут цены. То есть мы сможем купить то же самое количество товаров, но за большее количество денег", - поясняет регулятор.
В ЦБ отметили, что задавая этот вопрос, человек, скорее всего имел в виду, что если напечатать и раздать деньги всем гражданам страны, то все они станут богаче, но эта логика может работать только в отношении конкретного человека. "Скажем, если вам дать 1000 рублей, то вы станете богаче, поскольку относительно других сможете купить больше товаров. Но в масштабах всей экономики эта логика не работает", - заключил регулятор.
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