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Путин сообщил о росте российской экономики по итогам 2024 года

Путин сообщил о росте российской экономики по итогам 2024 года - 26.12.2024, ПРАЙМ

Путин сообщил о росте российской экономики по итогам 2024 года

Рост экономики России за 2024 год составил почти 4%, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T19:55+0300

2024-12-26T19:55+0300

2024-12-26T19:56+0300

экономика

владимир путин

экономика россии

рост

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рост экономики России за 2024 год составил почти 4%, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области."В еврозоне вы знаете 1% роста, а в Белоруссии - 5,4-5,5% по результатам года будет. В России мы тоже, в целом, довольны результатами – 3,9. Скорее всего будет под 4. В Белоруссии – 5,5. Это хороший результат", - сказал Путин.Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.

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владимир путин, экономика россии, рост