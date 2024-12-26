https://1prime.ru/20241226/ekonomika-853890601.html
Путин сообщил о росте российской экономики по итогам 2024 года
Путин сообщил о росте российской экономики по итогам 2024 года - 26.12.2024, ПРАЙМ
Путин сообщил о росте российской экономики по итогам 2024 года
Рост экономики России за 2024 год составил почти 4%, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T19:55+0300
2024-12-26T19:55+0300
2024-12-26T19:56+0300
экономика
владимир путин
экономика россии
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/76730/36/767303609_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_91c153906580d51cadaa52c4e20a854d.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рост экономики России за 2024 год составил почти 4%, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области."В еврозоне вы знаете 1% роста, а в Белоруссии - 5,4-5,5% по результатам года будет. В России мы тоже, в целом, довольны результатами – 3,9. Скорее всего будет под 4. В Белоруссии – 5,5. Это хороший результат", - сказал Путин.Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76730/36/767303609_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4f16063ddbc66fafd9d0e058ba858946.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика россии, рост
Экономика, Владимир Путин, экономика России, рост
Путин сообщил о росте российской экономики по итогам 2024 года
Путин: экономика России за 2024 год выросла почти на четыре процента
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рост экономики России за 2024 год составил почти 4%, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.
"В еврозоне вы знаете 1% роста, а в Белоруссии - 5,4-5,5% по результатам года будет. В России мы тоже, в целом, довольны результатами – 3,9. Скорее всего будет под 4. В Белоруссии – 5,5. Это хороший результат", - сказал Путин.
Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.