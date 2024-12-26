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Путин сообщил о росте российской экономики по итогам 2024 года - 26.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин сообщил о росте российской экономики по итогам 2024 года
Путин сообщил о росте российской экономики по итогам 2024 года - 26.12.2024, ПРАЙМ
Путин сообщил о росте российской экономики по итогам 2024 года
Рост экономики России за 2024 год составил почти 4%, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T19:55+0300
2024-12-26T19:56+0300
экономика
владимир путин
экономика россии
рост
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рост экономики России за 2024 год составил почти 4%, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области."В еврозоне вы знаете 1% роста, а в Белоруссии - 5,4-5,5% по результатам года будет. В России мы тоже, в целом, довольны результатами – 3,9. Скорее всего будет под 4. В Белоруссии – 5,5. Это хороший результат", - сказал Путин.Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
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владимир путин, экономика россии, рост
Экономика, Владимир Путин, экономика России, рост
19:55 26.12.2024 (обновлено: 19:56 26.12.2024)
 
Путин сообщил о росте российской экономики по итогам 2024 года

Путин: экономика России за 2024 год выросла почти на четыре процента

© fotolia.com / sergey_p%Биржа
%Биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рост экономики России за 2024 год составил почти 4%, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.
"В еврозоне вы знаете 1% роста, а в Белоруссии - 5,4-5,5% по результатам года будет. В России мы тоже, в целом, довольны результатами – 3,9. Скорее всего будет под 4. В Белоруссии – 5,5. Это хороший результат", - сказал Путин.
Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
 
ЭкономикаВладимир Путинэкономика Россиирост
 
 
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