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Эксперт рассказал о росте зарплат в России - 26.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт рассказал о росте зарплат в России
Эксперт рассказал о росте зарплат в России - 26.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о росте зарплат в России
Самый большой прирост зарплатного предложения в России был в вакансиях для студентов - на 22%, без опыта работы - на 21,4%, в сфере услуг - на 20,8%, сообщил... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T02:31+0300
2024-12-26T02:31+0300
экономика
общество
москва
работа.ру
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Самый большой прирост зарплатного предложения в России был в вакансиях для студентов - на 22%, без опыта работы - на 21,4%, в сфере услуг - на 20,8%, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков. "В среднем прирост зарплатных предложений в 2024 году был зафиксирован во всех отраслях и составлял от 6% до 25% в зависимости от сферы. Наибольший прирост показывали отрасли работы для студентов - средняя зарплата здесь выросла за год на 22% и достигла 78,9 тысячи рублей, в вакансиях для соискателей без опыта - плюс 21,4%, до 77,3 тысяч рублей, тройку лидеров по приросту зарплатных предложений замыкает сфера услуг - плюс 20,8%, до 72,4 тысяч рублей", - сказал Ветерков. Он отметил, что медленнее росли зарплаты в маркетинге - на 11%, а также в сфере IT - на 11%. Снижение темпов прироста в этих сферах можно объяснить более высоким уровнем зарплат, чем среди специалистов массового сегмента. В целом по итогам года число специальностей с низкой оплатой труда значительно сократилось, добавил эксперт. "Наибольшие зарплаты традиционно предлагают специалистам с опытом или специфическими навыками. При этом значительный рост зарплат заметен в производстве и агропроме - нехватка персонала на фоне расширения импортозамещающих производств и увеличения госзаказа особенно сильна в машиностроении, химической промышленности, металлургии, сельском хозяйстве, строительстве", - подчеркнул эксперт. Ожидается, что рост зарплатных предложений замедлится и бизнес будет соревноваться за кадры с помощью нематериальных бонусов для сотрудников, рассказал Ветерков. Отдельные усилия компании потратят на выстраивание HR-бренда и удержание персонала.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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общество , москва, работа.ру
Экономика, Общество , МОСКВА, Работа.ру
02:31 26.12.2024
 
Эксперт рассказал о росте зарплат в России

"Работа.ру": самый большой прирост зарплат в России был в вакансиях для студентов

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Самый большой прирост зарплатного предложения в России был в вакансиях для студентов - на 22%, без опыта работы - на 21,4%, в сфере услуг - на 20,8%, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков.
"В среднем прирост зарплатных предложений в 2024 году был зафиксирован во всех отраслях и составлял от 6% до 25% в зависимости от сферы. Наибольший прирост показывали отрасли работы для студентов - средняя зарплата здесь выросла за год на 22% и достигла 78,9 тысячи рублей, в вакансиях для соискателей без опыта - плюс 21,4%, до 77,3 тысяч рублей, тройку лидеров по приросту зарплатных предложений замыкает сфера услуг - плюс 20,8%, до 72,4 тысяч рублей", - сказал Ветерков.
Он отметил, что медленнее росли зарплаты в маркетинге - на 11%, а также в сфере IT - на 11%. Снижение темпов прироста в этих сферах можно объяснить более высоким уровнем зарплат, чем среди специалистов массового сегмента. В целом по итогам года число специальностей с низкой оплатой труда значительно сократилось, добавил эксперт.
"Наибольшие зарплаты традиционно предлагают специалистам с опытом или специфическими навыками. При этом значительный рост зарплат заметен в производстве и агропроме - нехватка персонала на фоне расширения импортозамещающих производств и увеличения госзаказа особенно сильна в машиностроении, химической промышленности, металлургии, сельском хозяйстве, строительстве", - подчеркнул эксперт.
Ожидается, что рост зарплатных предложений замедлится и бизнес будет соревноваться за кадры с помощью нематериальных бонусов для сотрудников, рассказал Ветерков. Отдельные усилия компании потратят на выстраивание HR-бренда и удержание персонала.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАРабота.ру
 
 
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