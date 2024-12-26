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Эксперт рассказал о росте зарплат в России

Эксперт рассказал о росте зарплат в России - 26.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о росте зарплат в России

Самый большой прирост зарплатного предложения в России был в вакансиях для студентов - на 22%, без опыта работы - на 21,4%, в сфере услуг - на 20,8%, сообщил... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T02:31+0300

2024-12-26T02:31+0300

2024-12-26T02:31+0300

экономика

общество

москва

работа.ру

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Самый большой прирост зарплатного предложения в России был в вакансиях для студентов - на 22%, без опыта работы - на 21,4%, в сфере услуг - на 20,8%, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков. "В среднем прирост зарплатных предложений в 2024 году был зафиксирован во всех отраслях и составлял от 6% до 25% в зависимости от сферы. Наибольший прирост показывали отрасли работы для студентов - средняя зарплата здесь выросла за год на 22% и достигла 78,9 тысячи рублей, в вакансиях для соискателей без опыта - плюс 21,4%, до 77,3 тысяч рублей, тройку лидеров по приросту зарплатных предложений замыкает сфера услуг - плюс 20,8%, до 72,4 тысяч рублей", - сказал Ветерков. Он отметил, что медленнее росли зарплаты в маркетинге - на 11%, а также в сфере IT - на 11%. Снижение темпов прироста в этих сферах можно объяснить более высоким уровнем зарплат, чем среди специалистов массового сегмента. В целом по итогам года число специальностей с низкой оплатой труда значительно сократилось, добавил эксперт. "Наибольшие зарплаты традиционно предлагают специалистам с опытом или специфическими навыками. При этом значительный рост зарплат заметен в производстве и агропроме - нехватка персонала на фоне расширения импортозамещающих производств и увеличения госзаказа особенно сильна в машиностроении, химической промышленности, металлургии, сельском хозяйстве, строительстве", - подчеркнул эксперт. Ожидается, что рост зарплатных предложений замедлится и бизнес будет соревноваться за кадры с помощью нематериальных бонусов для сотрудников, рассказал Ветерков. Отдельные усилия компании потратят на выстраивание HR-бренда и удержание персонала.

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общество , москва, работа.ру