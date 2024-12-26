https://1prime.ru/20241226/ekspert-853869269.html

Эксперт рассказала, как найти работу в новогодние праздники

Эксперт рассказала, как найти работу в новогодние праздники - 26.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как найти работу в новогодние праздники

Если россияне хотят подрабатывать в новогодние праздники, то можно устроиться в сферу ритейла и электронной коммерции: компании ищут работников торгового зала,... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T06:20+0300

2024-12-26T06:20+0300

2024-12-26T06:20+0300

бизнес

экономика

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853869269.jpg?1735183232

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Если россияне хотят подрабатывать в новогодние праздники, то можно устроиться в сферу ритейла и электронной коммерции: компании ищут работников торгового зала, курьеров и сборщиков заказов, рассказала РИА Новости директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова. "В период зимних распродаж и новогодних праздников наиболее востребованы работники в ритейле и электронной коммерции. Как правило, компании ищут работников торгового зала, курьеров и сборщиков заказов. Большинство таких позиций не требуют квалификации и опыта, поэтому подходят практически всем", - рассказала она. По ее словам, работникам торгового зала нужно выкладывать товар, контролировать его срок годности и отслеживать наличие и актуальность ценников. Сборщики готовят онлайн-заказы к отправке: проверяют сроки годности и качество товаров, а курьеры - развозят продукты от даркстора или магазина до покупателя. При этом выбирать подработку лучше по нескольким критериям: размеру оплаты, длительностью задания, возможностью выбирать график и близостью к дому, основной работы или учебы. Она отметила, что молодым людям (18-27 лет) часто важен бренд, в котором они собираются подрабатывать, и коллектив из сверстников. Тогда как люди более старшего возраста ценят именно практическую сторону подработки: удобство графика и расположение места работы. Эксперт напомнила, что в новогодний сезон и особенно в канун праздника оплата за подработки повышаются, однако и интенсивность работы увеличивается - компаниям особенно нужны дополнительные "руки". "Россиянам, которые собираются выходить на подработку в это время, лучше заранее запланировать свой график и выбрать предложения в удобные даты, так как самые выгодные варианты занимают быстро", - прокомментировала Ларионова.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва