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Ликсутов спрогнозировал рост доли электромобилей в автопарке Москвы - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Ликсутов спрогнозировал рост доли электромобилей в автопарке Москвы
Ликсутов спрогнозировал рост доли электромобилей в автопарке Москвы - 26.12.2024, ПРАЙМ
Ликсутов спрогнозировал рост доли электромобилей в автопарке Москвы
Доля электромобилей в автопарке Москвы к 2030 году может вырасти до 7%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T18:22+0300
2024-12-26T18:22+0300
экономика
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электромобили
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля электромобилей в автопарке Москвы к 2030 году может вырасти до 7%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "До 2030 года увеличим долю электромобилей от общего парка Москвы до 7%", - рассказал Ликсутов. Он выразил надежду, что к этому времени на улично-дорожной сети столицы будет около 30 тысяч электрозаправочных станций для обеспечения потребностей растущего парка автомобилей.
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москва, электромобили, прогноз
Экономика, МОСКВА, электромобили, прогноз
18:22 26.12.2024
 
Ликсутов спрогнозировал рост доли электромобилей в автопарке Москвы

Ликсутов: к 2030 году доля электромобилей в автопарке Москвы может вырасти до 7%

© fotolia.com / Petair" Электромобиль
 Электромобиль - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© fotolia.com / Petair
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля электромобилей в автопарке Москвы к 2030 году может вырасти до 7%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"До 2030 года увеличим долю электромобилей от общего парка Москвы до 7%", - рассказал Ликсутов.
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Он выразил надежду, что к этому времени на улично-дорожной сети столицы будет около 30 тысяч электрозаправочных станций для обеспечения потребностей растущего парка автомобилей.
 
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