https://1prime.ru/20241226/elektromobili-853889958.html
Ликсутов спрогнозировал рост доли электромобилей в автопарке Москвы
Ликсутов спрогнозировал рост доли электромобилей в автопарке Москвы - 26.12.2024, ПРАЙМ
Ликсутов спрогнозировал рост доли электромобилей в автопарке Москвы
Доля электромобилей в автопарке Москвы к 2030 году может вырасти до 7%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T18:22+0300
2024-12-26T18:22+0300
2024-12-26T18:22+0300
экономика
москва
электромобили
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/58/763245807_0:181:5159:3083_1920x0_80_0_0_d5693839f877abc21984e9c14cbe3011.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля электромобилей в автопарке Москвы к 2030 году может вырасти до 7%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "До 2030 года увеличим долю электромобилей от общего парка Москвы до 7%", - рассказал Ликсутов. Он выразил надежду, что к этому времени на улично-дорожной сети столицы будет около 30 тысяч электрозаправочных станций для обеспечения потребностей растущего парка автомобилей.
https://1prime.ru/20241215/avto-853590773.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/58/763245807_404:0:4756:3264_1920x0_80_0_0_918e41772ecf8e0ad4d06cd1e6020532.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, электромобили, прогноз
Экономика, МОСКВА, электромобили, прогноз
Ликсутов спрогнозировал рост доли электромобилей в автопарке Москвы
Ликсутов: к 2030 году доля электромобилей в автопарке Москвы может вырасти до 7%
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля электромобилей в автопарке Москвы к 2030 году может вырасти до 7%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"До 2030 года увеличим долю электромобилей от общего парка Москвы до 7%", - рассказал Ликсутов.
Электромобили и "распилы": новые схемы обмана на российском авторынке
Он выразил надежду, что к этому времени на улично-дорожной сети столицы будет около 30 тысяч электрозаправочных станций для обеспечения потребностей растущего парка автомобилей.