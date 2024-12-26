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Ликсутов спрогнозировал рост доли электромобилей в автопарке Москвы

Ликсутов спрогнозировал рост доли электромобилей в автопарке Москвы - 26.12.2024, ПРАЙМ

Ликсутов спрогнозировал рост доли электромобилей в автопарке Москвы

Доля электромобилей в автопарке Москвы к 2030 году может вырасти до 7%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T18:22+0300

2024-12-26T18:22+0300

2024-12-26T18:22+0300

экономика

москва

электромобили

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля электромобилей в автопарке Москвы к 2030 году может вырасти до 7%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "До 2030 года увеличим долю электромобилей от общего парка Москвы до 7%", - рассказал Ликсутов. Он выразил надежду, что к этому времени на улично-дорожной сети столицы будет около 30 тысяч электрозаправочных станций для обеспечения потребностей растущего парка автомобилей.

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москва, электромобили, прогноз