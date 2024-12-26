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Эстония может пересмотреть морское право из-за повреждения EstLink 2 - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Эстония может пересмотреть морское право из-за повреждения EstLink 2
Эстония может пересмотреть морское право из-за повреждения EstLink 2 - 26.12.2024, ПРАЙМ
Эстония может пересмотреть морское право из-за повреждения EstLink 2
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предупредил о возможном пересмотре международного морского права после инцидентов с повреждениями кабелей, говорится в... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T16:05+0300
2024-12-26T16:05+0300
эстония
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предупредил о возможном пересмотре международного морского права после инцидентов с повреждениями кабелей, говорится в материале издания Postimees."Ляэнеметс заявил, что если преднамеренные атаки в Балтийском море станут регулярными, это может привести к последствиям в международном морском праве, сравнимым с миграционными атаками, произошедшими несколько лет назад... Может быть пересмотрено международное морское право, а также возможности стран привлекать к ответственности суда, находящиеся в нейтральных водах", - отмечается в сообщении.Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.Ранее сообщалось, что Финская полиция проводит расследование, чтобы выяснить, было ли иностранное судно причастно к отключению кабеля. Если подобные инциденты станут регулярными, это может привести к пересмотру международного морского права, а также возможности преследования судов в нейтральных водах
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эстония
ЭСТОНИЯ
16:05 26.12.2024
 
Эстония может пересмотреть морское право из-за повреждения EstLink 2

Postimees: Эстония может пересмотреть морское право из-за повреждения кабелей

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предупредил о возможном пересмотре международного морского права после инцидентов с повреждениями кабелей, говорится в материале издания Postimees.
"Ляэнеметс заявил, что если преднамеренные атаки в Балтийском море станут регулярными, это может привести к последствиям в международном морском праве, сравнимым с миграционными атаками, произошедшими несколько лет назад... Может быть пересмотрено международное морское право, а также возможности стран привлекать к ответственности суда, находящиеся в нейтральных водах", - отмечается в сообщении.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.
Ранее сообщалось, что Финская полиция проводит расследование, чтобы выяснить, было ли иностранное судно причастно к отключению кабеля. Если подобные инциденты станут регулярными, это может привести к пересмотру международного морского права, а также возможности преследования судов в нейтральных водах
Торжественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
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15:29
 
ЭСТОНИЯ
 
 
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