https://1prime.ru/20241226/estoniya-853885428.html

Эстония может пересмотреть морское право из-за повреждения EstLink 2

Эстония может пересмотреть морское право из-за повреждения EstLink 2 - 26.12.2024, ПРАЙМ

Эстония может пересмотреть морское право из-за повреждения EstLink 2

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предупредил о возможном пересмотре международного морского права после инцидентов с повреждениями кабелей, говорится в... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T16:05+0300

2024-12-26T16:05+0300

2024-12-26T16:05+0300

эстония

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предупредил о возможном пересмотре международного морского права после инцидентов с повреждениями кабелей, говорится в материале издания Postimees."Ляэнеметс заявил, что если преднамеренные атаки в Балтийском море станут регулярными, это может привести к последствиям в международном морском праве, сравнимым с миграционными атаками, произошедшими несколько лет назад... Может быть пересмотрено международное морское право, а также возможности стран привлекать к ответственности суда, находящиеся в нейтральных водах", - отмечается в сообщении.Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.Ранее сообщалось, что Финская полиция проводит расследование, чтобы выяснить, было ли иностранное судно причастно к отключению кабеля. Если подобные инциденты станут регулярными, это может привести к пересмотру международного морского права, а также возможности преследования судов в нейтральных водах

https://1prime.ru/20241226/finlyandiya-853884371.html

эстония

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эстония