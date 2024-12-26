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Названы фавориты российского рынка шоколада

Названы фавориты российского рынка шоколада - 26.12.2024, ПРАЙМ

Названы фавориты российского рынка шоколада

Бум на дубайский шоколад в России проходит, а новыми фаворитами россиян становятся азиатские сладости и малина в шоколаде - их продажи на маркетплейсах осенью... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T05:47+0300

2024-12-26T05:47+0300

2024-12-26T05:47+0300

бизнес

россия

москва

wildberries

ozon

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Бум на дубайский шоколад в России проходит, а новыми фаворитами россиян становятся азиатские сладости и малина в шоколаде - их продажи на маркетплейсах осенью 2024 года подскочили в разы, подсчитали для РИА Новости специалисты аналитического сервиса Moneyplace (входит в экосистему "Контур"). "Осенью наблюдалось значительное увеличение ассортимента "Малины в шоколаде". На Wildberries количество товарных позиций выросло с 40 до 92, а на Ozon - с 50 до 78. Для дубайского шоколада ситуация была более стабильной: ассортимент ограничивался 200-400 карточками товаров. При этом ключевым драйвером спроса стал фисташковый шоколад, который обеспечил 25% от всего оборота новинок", - говорится в исследовании. "Продажи азиатских сладостей на российских маркетплейсах в преддверии 2025 года показали рекордный рост. За период с сентября по декабрь 2024 года объемы продаж значительно превысили показатели аналогичного периода 2023 года", - добавили в сервисе. Отмечается, что на Wildberries общий объем продаж азиатских сладостей с 17 сентября по 17 декабря составил более 65 миллионов рублей за 112,311 тысячи единиц. Это более чем в четыре раза превышает прошлогодние показатели. В свою очередь на Ozon продажи аналогичной категории товаров за тот же период выросли почти в 2,5 раза: 56,8 миллиона рублей за 69,561 тысячи единиц против 23,8 миллиона рублей за 32,311 тысячи единиц в 2023 году. Пик продаж пришелся на ноябрь и декабрь. Аналитики связывают бурный рост популярности азиатских сладостей с общим увеличением интереса россиян к этой категории товаров на маркетплейсах и подготовкой к новогодним праздникам – необычные сладости часто выбирают в качестве подарка. Что касается малины в шоколаде, то резкий рост спроса на нее начался в ноябре 2024 года, и в данный момент спрос продолжает расти. Так, в сентябре-октябре средние продажи товаров под названием "Малина в шоколаде" со склада Wildberries составляли 7 единиц в день, а на Ozon – 158, однако уже к ноябрю-декабрю продажи выросли вдвое. За период с 17 сентября по 17 декабря общий объем продаж этой сладости на первом маркетплейсе составил 776,971 тысячи рублей, а на втором - 7,2 миллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, wildberries, ozon