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Названы фавориты российского рынка шоколада
Названы фавориты российского рынка шоколада - 26.12.2024, ПРАЙМ
Названы фавориты российского рынка шоколада
Бум на дубайский шоколад в России проходит, а новыми фаворитами россиян становятся азиатские сладости и малина в шоколаде - их продажи на маркетплейсах осенью... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T05:47+0300
2024-12-26T05:47+0300
2024-12-26T05:47+0300
бизнес
россия
москва
wildberries
ozon
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Бум на дубайский шоколад в России проходит, а новыми фаворитами россиян становятся азиатские сладости и малина в шоколаде - их продажи на маркетплейсах осенью 2024 года подскочили в разы, подсчитали для РИА Новости специалисты аналитического сервиса Moneyplace (входит в экосистему "Контур").
"Осенью наблюдалось значительное увеличение ассортимента "Малины в шоколаде". На Wildberries количество товарных позиций выросло с 40 до 92, а на Ozon - с 50 до 78. Для дубайского шоколада ситуация была более стабильной: ассортимент ограничивался 200-400 карточками товаров. При этом ключевым драйвером спроса стал фисташковый шоколад, который обеспечил 25% от всего оборота новинок", - говорится в исследовании.
"Продажи азиатских сладостей на российских маркетплейсах в преддверии 2025 года показали рекордный рост. За период с сентября по декабрь 2024 года объемы продаж значительно превысили показатели аналогичного периода 2023 года", - добавили в сервисе.
Отмечается, что на Wildberries общий объем продаж азиатских сладостей с 17 сентября по 17 декабря составил более 65 миллионов рублей за 112,311 тысячи единиц. Это более чем в четыре раза превышает прошлогодние показатели. В свою очередь на Ozon продажи аналогичной категории товаров за тот же период выросли почти в 2,5 раза: 56,8 миллиона рублей за 69,561 тысячи единиц против 23,8 миллиона рублей за 32,311 тысячи единиц в 2023 году. Пик продаж пришелся на ноябрь и декабрь.
Аналитики связывают бурный рост популярности азиатских сладостей с общим увеличением интереса россиян к этой категории товаров на маркетплейсах и подготовкой к новогодним праздникам – необычные сладости часто выбирают в качестве подарка.
Что касается малины в шоколаде, то резкий рост спроса на нее начался в ноябре 2024 года, и в данный момент спрос продолжает расти. Так, в сентябре-октябре средние продажи товаров под названием "Малина в шоколаде" со склада Wildberries составляли 7 единиц в день, а на Ozon – 158, однако уже к ноябрю-декабрю продажи выросли вдвое. За период с 17 сентября по 17 декабря общий объем продаж этой сладости на первом маркетплейсе составил 776,971 тысячи рублей, а на втором - 7,2 миллиона рублей.
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бизнес, россия, москва, wildberries, ozon
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Wildberries, Ozon
Названы фавориты российского рынка шоколада
Moneyplace: продажи азиатских сладостей в России осенью подскочили в разы
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Бум на дубайский шоколад в России проходит, а новыми фаворитами россиян становятся азиатские сладости и малина в шоколаде - их продажи на маркетплейсах осенью 2024 года подскочили в разы, подсчитали для РИА Новости специалисты аналитического сервиса Moneyplace (входит в экосистему "Контур").
"Осенью наблюдалось значительное увеличение ассортимента "Малины в шоколаде". На Wildberries количество товарных позиций выросло с 40 до 92, а на Ozon - с 50 до 78. Для дубайского шоколада ситуация была более стабильной: ассортимент ограничивался 200-400 карточками товаров. При этом ключевым драйвером спроса стал фисташковый шоколад, который обеспечил 25% от всего оборота новинок", - говорится в исследовании.
"Продажи азиатских сладостей на российских маркетплейсах в преддверии 2025 года показали рекордный рост. За период с сентября по декабрь 2024 года объемы продаж значительно превысили показатели аналогичного периода 2023 года", - добавили в сервисе.
Отмечается, что на Wildberries общий объем продаж азиатских сладостей с 17 сентября по 17 декабря составил более 65 миллионов рублей за 112,311 тысячи единиц. Это более чем в четыре раза превышает прошлогодние показатели. В свою очередь на Ozon продажи аналогичной категории товаров за тот же период выросли почти в 2,5 раза: 56,8 миллиона рублей за 69,561 тысячи единиц против 23,8 миллиона рублей за 32,311 тысячи единиц в 2023 году. Пик продаж пришелся на ноябрь и декабрь.
Аналитики связывают бурный рост популярности азиатских сладостей с общим увеличением интереса россиян к этой категории товаров на маркетплейсах и подготовкой к новогодним праздникам – необычные сладости часто выбирают в качестве подарка.
Что касается малины в шоколаде, то резкий рост спроса на нее начался в ноябре 2024 года, и в данный момент спрос продолжает расти. Так, в сентябре-октябре средние продажи товаров под названием "Малина в шоколаде" со склада Wildberries составляли 7 единиц в день, а на Ozon – 158, однако уже к ноябрю-декабрю продажи выросли вдвое. За период с 17 сентября по 17 декабря общий объем продаж этой сладости на первом маркетплейсе составил 776,971 тысячи рублей, а на втором - 7,2 миллиона рублей.