https://1prime.ru/20241226/fersol-853869449.html
В Fersol рассказали о ситуации с дефицитом кадров на рынке труда
В Fersol рассказали о ситуации с дефицитом кадров на рынке труда - 26.12.2024, ПРАЙМ
В Fersol рассказали о ситуации с дефицитом кадров на рынке труда
Ситуация с дефицитом кадров на рынке труда в России перестала быть остро критичной - со второго полугодия уходящего года число запросов работодателей снизилось, | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T06:41+0300
2024-12-26T06:41+0300
2024-12-26T06:41+0300
экономика
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853869449.jpg?1735184497
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ситуация с дефицитом кадров на рынке труда в России перестала быть остро критичной - со второго полугодия уходящего года число запросов работодателей снизилось, особенно в промышленности, строительстве и нефтегазовом секторе, заявил РИА Новости руководитель отдела по подбору контрактного персонала сервисно-рекрутинговой компании Fersol Андрей Токранов.
"Со второго полугодия 2024 года мы заметили тренд на снижение количества запросов на поиск и предоставление персонала, и сама ситуация с дефицитом кадров перестала быть остро критичной на рынке труда. Количество запросов на поиск и предоставление персонала среднего и высшего звена со стороны заказчиков снизилось примерно на 15-20% в сравнении с первым полугодием 2024 года. Особенно это характерно для промышленности, строительства и нефтегазового сектора", - сказал он.
Токранов напомнил, что в 2022-2024 годах в связи с необходимостью масштабировать и организовывать новые производства в рамках импортозамещения возник острый дефицит кадров и рост спроса на персонал. Этому также способствовал и ряд других факторов, в том числе уход иностранных предприятий, демографическая яма, сокращение количества трудовых мигрантов, релокация за границу и частичная мобилизация.
"Из-за роста ключевой ставки и роста стоимости кредитов предприятия притормозили активный рост и расширение производственных мощностей. В то же время повышение зарплат уже не решает проблему с персоналом, так как не растет производительность труда. В итоге ситуация с кадровым дефицитом начала стабилизироваться", - добавил Токранов.
Сейчас, по его словам, рынок труда "тяготеет к балансу" между условиями работодателей и пожеланиями соискателей. При этом сохраняется большое количество открытых вакансий в военно-промышленном комплексе, ритейле, сельском хозяйстве и здравоохранении. "В первой половине и, вероятно, на протяжении всего 2025 года ситуация будет оставаться такой же", - заключил Токранов.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
В Fersol рассказали о ситуации с дефицитом кадров на рынке труда
Fersol: ситуация с дефицитом кадров в России перестала быть остро критичной
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ситуация с дефицитом кадров на рынке труда в России перестала быть остро критичной - со второго полугодия уходящего года число запросов работодателей снизилось, особенно в промышленности, строительстве и нефтегазовом секторе, заявил РИА Новости руководитель отдела по подбору контрактного персонала сервисно-рекрутинговой компании Fersol Андрей Токранов.
"Со второго полугодия 2024 года мы заметили тренд на снижение количества запросов на поиск и предоставление персонала, и сама ситуация с дефицитом кадров перестала быть остро критичной на рынке труда. Количество запросов на поиск и предоставление персонала среднего и высшего звена со стороны заказчиков снизилось примерно на 15-20% в сравнении с первым полугодием 2024 года. Особенно это характерно для промышленности, строительства и нефтегазового сектора", - сказал он.
Токранов напомнил, что в 2022-2024 годах в связи с необходимостью масштабировать и организовывать новые производства в рамках импортозамещения возник острый дефицит кадров и рост спроса на персонал. Этому также способствовал и ряд других факторов, в том числе уход иностранных предприятий, демографическая яма, сокращение количества трудовых мигрантов, релокация за границу и частичная мобилизация.
"Из-за роста ключевой ставки и роста стоимости кредитов предприятия притормозили активный рост и расширение производственных мощностей. В то же время повышение зарплат уже не решает проблему с персоналом, так как не растет производительность труда. В итоге ситуация с кадровым дефицитом начала стабилизироваться", - добавил Токранов.
Сейчас, по его словам, рынок труда "тяготеет к балансу" между условиями работодателей и пожеланиями соискателей. При этом сохраняется большое количество открытых вакансий в военно-промышленном комплексе, ритейле, сельском хозяйстве и здравоохранении. "В первой половине и, вероятно, на протяжении всего 2025 года ситуация будет оставаться такой же", - заключил Токранов.