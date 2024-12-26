Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Fersol рассказали о ситуации с дефицитом кадров на рынке труда - 26.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241226/fersol-853869449.html
В Fersol рассказали о ситуации с дефицитом кадров на рынке труда
В Fersol рассказали о ситуации с дефицитом кадров на рынке труда - 26.12.2024, ПРАЙМ
В Fersol рассказали о ситуации с дефицитом кадров на рынке труда
Ситуация с дефицитом кадров на рынке труда в России перестала быть остро критичной - со второго полугодия уходящего года число запросов работодателей снизилось, | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T06:41+0300
2024-12-26T06:41+0300
экономика
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853869449.jpg?1735184497
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ситуация с дефицитом кадров на рынке труда в России перестала быть остро критичной - со второго полугодия уходящего года число запросов работодателей снизилось, особенно в промышленности, строительстве и нефтегазовом секторе, заявил РИА Новости руководитель отдела по подбору контрактного персонала сервисно-рекрутинговой компании Fersol Андрей Токранов. "Со второго полугодия 2024 года мы заметили тренд на снижение количества запросов на поиск и предоставление персонала, и сама ситуация с дефицитом кадров перестала быть остро критичной на рынке труда. Количество запросов на поиск и предоставление персонала среднего и высшего звена со стороны заказчиков снизилось примерно на 15-20% в сравнении с первым полугодием 2024 года. Особенно это характерно для промышленности, строительства и нефтегазового сектора", - сказал он. Токранов напомнил, что в 2022-2024 годах в связи с необходимостью масштабировать и организовывать новые производства в рамках импортозамещения возник острый дефицит кадров и рост спроса на персонал. Этому также способствовал и ряд других факторов, в том числе уход иностранных предприятий, демографическая яма, сокращение количества трудовых мигрантов, релокация за границу и частичная мобилизация. "Из-за роста ключевой ставки и роста стоимости кредитов предприятия притормозили активный рост и расширение производственных мощностей. В то же время повышение зарплат уже не решает проблему с персоналом, так как не растет производительность труда. В итоге ситуация с кадровым дефицитом начала стабилизироваться", - добавил Токранов. Сейчас, по его словам, рынок труда "тяготеет к балансу" между условиями работодателей и пожеланиями соискателей. При этом сохраняется большое количество открытых вакансий в военно-промышленном комплексе, ритейле, сельском хозяйстве и здравоохранении. "В первой половине и, вероятно, на протяжении всего 2025 года ситуация будет оставаться такой же", - заключил Токранов.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва
Экономика, МОСКВА
06:41 26.12.2024
 
В Fersol рассказали о ситуации с дефицитом кадров на рынке труда

Fersol: ситуация с дефицитом кадров в России перестала быть остро критичной

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ситуация с дефицитом кадров на рынке труда в России перестала быть остро критичной - со второго полугодия уходящего года число запросов работодателей снизилось, особенно в промышленности, строительстве и нефтегазовом секторе, заявил РИА Новости руководитель отдела по подбору контрактного персонала сервисно-рекрутинговой компании Fersol Андрей Токранов.
"Со второго полугодия 2024 года мы заметили тренд на снижение количества запросов на поиск и предоставление персонала, и сама ситуация с дефицитом кадров перестала быть остро критичной на рынке труда. Количество запросов на поиск и предоставление персонала среднего и высшего звена со стороны заказчиков снизилось примерно на 15-20% в сравнении с первым полугодием 2024 года. Особенно это характерно для промышленности, строительства и нефтегазового сектора", - сказал он.
Токранов напомнил, что в 2022-2024 годах в связи с необходимостью масштабировать и организовывать новые производства в рамках импортозамещения возник острый дефицит кадров и рост спроса на персонал. Этому также способствовал и ряд других факторов, в том числе уход иностранных предприятий, демографическая яма, сокращение количества трудовых мигрантов, релокация за границу и частичная мобилизация.
"Из-за роста ключевой ставки и роста стоимости кредитов предприятия притормозили активный рост и расширение производственных мощностей. В то же время повышение зарплат уже не решает проблему с персоналом, так как не растет производительность труда. В итоге ситуация с кадровым дефицитом начала стабилизироваться", - добавил Токранов.
Сейчас, по его словам, рынок труда "тяготеет к балансу" между условиями работодателей и пожеланиями соискателей. При этом сохраняется большое количество открытых вакансий в военно-промышленном комплексе, ритейле, сельском хозяйстве и здравоохранении. "В первой половине и, вероятно, на протяжении всего 2025 года ситуация будет оставаться такой же", - заключил Токранов.
 
ЭкономикаМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала