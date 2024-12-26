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В Fersol рассказали о ситуации с дефицитом кадров на рынке труда

В Fersol рассказали о ситуации с дефицитом кадров на рынке труда - 26.12.2024, ПРАЙМ

В Fersol рассказали о ситуации с дефицитом кадров на рынке труда

Ситуация с дефицитом кадров на рынке труда в России перестала быть остро критичной - со второго полугодия уходящего года число запросов работодателей снизилось, | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T06:41+0300

2024-12-26T06:41+0300

2024-12-26T06:41+0300

экономика

москва

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ситуация с дефицитом кадров на рынке труда в России перестала быть остро критичной - со второго полугодия уходящего года число запросов работодателей снизилось, особенно в промышленности, строительстве и нефтегазовом секторе, заявил РИА Новости руководитель отдела по подбору контрактного персонала сервисно-рекрутинговой компании Fersol Андрей Токранов. "Со второго полугодия 2024 года мы заметили тренд на снижение количества запросов на поиск и предоставление персонала, и сама ситуация с дефицитом кадров перестала быть остро критичной на рынке труда. Количество запросов на поиск и предоставление персонала среднего и высшего звена со стороны заказчиков снизилось примерно на 15-20% в сравнении с первым полугодием 2024 года. Особенно это характерно для промышленности, строительства и нефтегазового сектора", - сказал он. Токранов напомнил, что в 2022-2024 годах в связи с необходимостью масштабировать и организовывать новые производства в рамках импортозамещения возник острый дефицит кадров и рост спроса на персонал. Этому также способствовал и ряд других факторов, в том числе уход иностранных предприятий, демографическая яма, сокращение количества трудовых мигрантов, релокация за границу и частичная мобилизация. "Из-за роста ключевой ставки и роста стоимости кредитов предприятия притормозили активный рост и расширение производственных мощностей. В то же время повышение зарплат уже не решает проблему с персоналом, так как не растет производительность труда. В итоге ситуация с кадровым дефицитом начала стабилизироваться", - добавил Токранов. Сейчас, по его словам, рынок труда "тяготеет к балансу" между условиями работодателей и пожеланиями соискателей. При этом сохраняется большое количество открытых вакансий в военно-промышленном комплексе, ритейле, сельском хозяйстве и здравоохранении. "В первой половине и, вероятно, на протяжении всего 2025 года ситуация будет оставаться такой же", - заключил Токранов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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