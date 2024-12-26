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Финляндия обвинила Россию в причастности к отключению кабеля EstLink 2
Финляндия обвинила Россию в причастности к отключению кабеля EstLink 2 - 26.12.2024, ПРАЙМ
Финляндия обвинила Россию в причастности к отключению кабеля EstLink 2
Президент Финляндии Александр Стубб бездоказательно обвинил РФ в причастности к отключению кабеля EstLink 2. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T15:29+0300
2024-12-26T15:29+0300
2024-12-26T15:29+0300
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб бездоказательно обвинил РФ в причастности к отключению кабеля EstLink 2. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна. "С рисками, создаваемыми судами, принадлежащими российскому теневому флоту, необходимо бороться", - написал Стубб в соцсети X, комментируя отключение электрокабеля EstLink 2. По словам Стубба, полиция и погранохрана ознакомили его с информацией об обрыве кабеля. Телерадиовещатель Yle утверждает, что пограничная охрана Финляндии сопроводила танкер Eagle S под флагом Островов Кука к финскому побережью Порккала, сейчас он по-прежнему находится у берегов Финляндии. Танкер направлялся из Санкт-Петербурга в Египет, сообщает Yle со ссылкой на данные сайта Marinetraffic. В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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россия, финляндия
Финляндия обвинила Россию в причастности к отключению кабеля EstLink 2
Финский президент Стубб обвинил РФ в причастности к отключению кабеля EstLink 2
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб бездоказательно обвинил РФ в причастности к отключению кабеля EstLink 2.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля. По информации Fingrid, на момент отключения рядом с кабелем находилось два судна.
"С рисками, создаваемыми судами, принадлежащими российскому теневому флоту, необходимо бороться", - написал Стубб в соцсети X, комментируя отключение электрокабеля EstLink 2.
EstLink 2 между Финляндией и Эстонией будет введен в эксплуатацию в среду
По словам Стубба, полиция и погранохрана ознакомили его с информацией об обрыве кабеля.
Телерадиовещатель Yle утверждает, что пограничная охрана Финляндии сопроводила танкер Eagle S под флагом Островов Кука к финскому побережью Порккала, сейчас он по-прежнему находится у берегов Финляндии. Танкер направлялся из Санкт-Петербурга в Египет, сообщает Yle со ссылкой на данные сайта Marinetraffic.
В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.