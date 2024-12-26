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Средства ФНБ для финансирования инвестпроектов разрешили размещать в банках - 26.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Средства ФНБ для финансирования инвестпроектов разрешили размещать в банках
Средства ФНБ для финансирования инвестпроектов разрешили размещать в банках - 26.12.2024, ПРАЙМ
Средства ФНБ для финансирования инвестпроектов разрешили размещать в банках
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вновь размещать на субординированных депозитах в российских банках средства Фонда национального... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T15:45+0300
2024-12-26T15:45+0300
экономика
россия
фнб
банк
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вновь размещать на субординированных депозитах в российских банках средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Размещение средств ФНБ на субординированных депозитах в российских кредитных организациях разрешается на основании отдельных решений правительства РФ. Перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов также утверждает кабмин. Как пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Лавров, речь идет прежде всего о проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Лавров напомнил, что такой механизм размещения средств ФНБ уже использовался в 2014-2017 годах – таким образом, он не несет рисков для средств фонда и позволит эффективнее их использовать. В настоящее время размещать средства ФНБ на субординированных депозитах для финансирования самоокупаемых инвестпроектов можно только в ВЭБе. Подписанный закон также дополняет Бюджетный кодекс положениями о казначейских инфраструктурных кредитах и, в том числе, регламентирует их предоставление. Как пояснял Лавров, данные изменения необходимы для того, чтобы этот механизм заработал с 2025 года, как предусмотрено законом о федеральном бюджете. В нем на эти цели в 2025-2027 годах заложено до 250 миллиардов рублей в год. Кроме того, новым законом с 1 января 2025 года предусматривается зачисление 25% от суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного средства в федеральный бюджет, 75% - в региональные бюджеты. Сейчас штрафы за нарушение ПДД на 100% зачисляются в бюджеты регионов. А плата за негативное воздействие на окружающую среду с 1 января 2026 года в полном объеме начнет зачисляться в бюджеты субъектов РФ. При этом регионы будут вправе установить дифференцированные или единые нормативы отчислений в местные бюджеты от этой платы. Сейчас в региональные бюджеты идет 40% этой платы, а 60% - в бюджеты муниципальных районов и округов, городских округов. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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россия, фнб, банк
Экономика, РОССИЯ, ФНБ, банк
15:45 26.12.2024
 
Средства ФНБ для финансирования инвестпроектов разрешили размещать в банках

Средства ФНБ для финансирования инвестпроектов снова можно размещать в банках

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вновь размещать на субординированных депозитах в российских банках средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Размещение средств ФНБ на субординированных депозитах в российских кредитных организациях разрешается на основании отдельных решений правительства РФ. Перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов также утверждает кабмин. Как пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Лавров, речь идет прежде всего о проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.
Лавров напомнил, что такой механизм размещения средств ФНБ уже использовался в 2014-2017 годах – таким образом, он не несет рисков для средств фонда и позволит эффективнее их использовать. В настоящее время размещать средства ФНБ на субординированных депозитах для финансирования самоокупаемых инвестпроектов можно только в ВЭБе.
Подписанный закон также дополняет Бюджетный кодекс положениями о казначейских инфраструктурных кредитах и, в том числе, регламентирует их предоставление. Как пояснял Лавров, данные изменения необходимы для того, чтобы этот механизм заработал с 2025 года, как предусмотрено законом о федеральном бюджете. В нем на эти цели в 2025-2027 годах заложено до 250 миллиардов рублей в год.
Кроме того, новым законом с 1 января 2025 года предусматривается зачисление 25% от суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного средства в федеральный бюджет, 75% - в региональные бюджеты. Сейчас штрафы за нарушение ПДД на 100% зачисляются в бюджеты регионов.
А плата за негативное воздействие на окружающую среду с 1 января 2026 года в полном объеме начнет зачисляться в бюджеты субъектов РФ. При этом регионы будут вправе установить дифференцированные или единые нормативы отчислений в местные бюджеты от этой платы. Сейчас в региональные бюджеты идет 40% этой платы, а 60% - в бюджеты муниципальных районов и округов, городских округов.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
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