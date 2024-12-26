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ФСБ пресекла готовившуюся серию покушений на высокопоставленных военных
ФСБ пресекла готовившуюся серию покушений на высокопоставленных военных - 26.12.2024, ПРАЙМ
ФСБ пресекла готовившуюся серию покушений на высокопоставленных военных
Сотрудники ФСБ сорвали серию покушений на высокопоставленных российских военнослужащих, которые готовились украинскими спецслужбами, говорится в сообщении ФСБ... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:01+0300
2024-12-26T09:01+0300
2024-12-26T09:01+0300
происшествия
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ сорвали серию покушений на высокопоставленных российских военнослужащих, которые готовились украинскими спецслужбами, говорится в сообщении ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений", - сказано в сообщении ведомства.Один из завербованных участников был обнаружен в Москве. Он принимал участие в разведывательной деятельности, передавая фото- и видеоматериалы своим кураторам. У задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, используемые в преступной деятельности.Согласно данным ведомства, украинские спецслужбы планировали теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России, используя самодельную бомбу, замаскированную под папку с документами.Компоненты для создания бомбы были доставлены в Россию спецслужбами Украины, которые использовали для транспортировки бытовую технику, инструменты и автомобильные запчасти.
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россия, фсб, минобороны
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ, Минобороны
ФСБ пресекла готовившуюся серию покушений на высокопоставленных военных
ФСБ задержала 4 россиян за подготовку покушений на высокопоставленных военных
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ сорвали серию покушений на высокопоставленных российских военнослужащих, которые готовились украинскими спецслужбами, говорится в сообщении ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений", - сказано в сообщении ведомства.
Один из завербованных участников был обнаружен в Москве. Он принимал участие в разведывательной деятельности, передавая фото- и видеоматериалы своим кураторам. У задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, используемые в преступной деятельности.
Согласно данным ведомства, украинские спецслужбы планировали теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России, используя самодельную бомбу, замаскированную под папку с документами.
Компоненты для создания бомбы были доставлены в Россию спецслужбами Украины, которые использовали для транспортировки бытовую технику, инструменты и автомобильные запчасти.
ФСБ предотвратила задуманный Киевом теракт в Подмосковье