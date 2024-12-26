https://1prime.ru/20241226/fsb-853871543.html

ФСБ пресекла готовившуюся серию покушений на высокопоставленных военных

ФСБ пресекла готовившуюся серию покушений на высокопоставленных военных - 26.12.2024, ПРАЙМ

ФСБ пресекла готовившуюся серию покушений на высокопоставленных военных

Сотрудники ФСБ сорвали серию покушений на высокопоставленных российских военнослужащих, которые готовились украинскими спецслужбами, говорится в сообщении ФСБ... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T09:01+0300

2024-12-26T09:01+0300

2024-12-26T09:01+0300

происшествия

россия

фсб

минобороны

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ сорвали серию покушений на высокопоставленных российских военнослужащих, которые готовились украинскими спецслужбами, говорится в сообщении ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений", - сказано в сообщении ведомства.Один из завербованных участников был обнаружен в Москве. Он принимал участие в разведывательной деятельности, передавая фото- и видеоматериалы своим кураторам. У задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, используемые в преступной деятельности.Согласно данным ведомства, украинские спецслужбы планировали теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России, используя самодельную бомбу, замаскированную под папку с документами.Компоненты для создания бомбы были доставлены в Россию спецслужбами Украины, которые использовали для транспортировки бытовую технику, инструменты и автомобильные запчасти.

https://1prime.ru/20241225/fsb-853843700.html

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россия, фсб, минобороны