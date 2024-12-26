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"Ъ": В России в 2024 году существенно выросла добыча газа
"Ъ": В России в 2024 году существенно выросла добыча газа - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Ъ": В России в 2024 году существенно выросла добыча газа
За первые 11 месяцев 2024 года Россия добыла порядка 641 миллиарда кубометров газа, это на 7,9 процента больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает издание... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T13:54+0300
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2024-12-26T13:58+0300
энергетика
россия
добыча газа
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. За первые 11 месяцев 2024 года Россия добыла порядка 641 миллиарда кубометров газа, это на 7,9 процента больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".В то же время, согласно материалу, основными факторами роста стали увеличение внутреннего потребления и экспортных поставок. В особенности существенно увеличилась добыча компании "Газпром", объемы которой, по предварительным данным, превысили 413 миллиардов кубометров, увеличившись на 12,8 процента. В то же время независимые производители, находясь под давлением условий сделки ОПЕК+, сократили свои объемы добычи. Для Евросоюза Россия остается одним из основных поставщиков газа, обеспечивая около 15% регионального импорта. Кроме трубопроводных поставок, ЕС также закупает российский сжиженный природный газ (СПГ). Ключевыми маршрутами остаются "Турецкий поток" и транзитная сеть Украины, по которым "Газпром" прокачивает около 15 миллиардов кубометров газа в год. Однако в 2025 году объем поставок может сократиться на 50 процентов из-за окончания действия транзитного договора с Украиной. По итогам 2024 года поставки в ЕС могут вырасти на 18-20 процентов, как ранее заявлял российский вице-премьер Александр Новак. За прошедшие 11 месяцев поставки в ЕС, включая СПГ, превысили 50 миллиардов кубометров. Ожидается, что поставки сжиженного газа за 2024 год составят 33 миллиона тонн. Эксперт ВШЭ Виталий Ермаков прогнозирует, что в текущем году в России будет добыто около 691 миллиарда кубометров газа, при этом внутреннее потребление оценивается примерно в 0,5 триллиона кубометров.
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россия, добыча газа
Энергетика, РОССИЯ, добыча газа
"Ъ": В России в 2024 году существенно выросла добыча газа
"Ъ": производство газа в России по итогам 2024 года превысит прошлогодний уровень
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ
. За первые 11 месяцев 2024 года Россия добыла порядка 641 миллиарда кубометров газа, это на 7,9 процента больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает
издание "Коммерсантъ".
В то же время, согласно материалу, основными факторами роста стали увеличение внутреннего потребления и экспортных поставок.
В особенности существенно увеличилась добыча компании "Газпром", объемы которой, по предварительным данным, превысили 413 миллиардов кубометров, увеличившись на 12,8 процента. В то же время независимые производители, находясь под давлением условий сделки ОПЕК+, сократили свои объемы добычи.
Санта-Клаус против санкций. Европа не намерена сокращать импорт газа из РФ
Для Евросоюза Россия остается одним из основных поставщиков газа, обеспечивая около 15% регионального импорта. Кроме трубопроводных поставок, ЕС также закупает российский сжиженный природный газ (СПГ).
Ключевыми маршрутами остаются "Турецкий поток" и транзитная сеть Украины, по которым "Газпром" прокачивает около 15 миллиардов кубометров газа в год. Однако в 2025 году объем поставок может сократиться на 50 процентов из-за окончания действия транзитного договора с Украиной.
По итогам 2024 года поставки в ЕС могут вырасти на 18-20 процентов, как ранее заявлял российский вице-премьер Александр Новак. За прошедшие 11 месяцев поставки в ЕС, включая СПГ, превысили 50 миллиардов кубометров. Ожидается, что поставки сжиженного газа за 2024 год составят 33 миллиона тонн. Эксперт ВШЭ Виталий Ермаков прогнозирует, что в текущем году в России будет добыто около 691 миллиарда кубометров газа, при этом внутреннее потребление оценивается примерно в 0,5 триллиона кубометров.