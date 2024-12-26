https://1prime.ru/20241226/gaz-853880995.html

"Ъ": В России в 2024 году существенно выросла добыча газа

"Ъ": В России в 2024 году существенно выросла добыча газа - 26.12.2024, ПРАЙМ

"Ъ": В России в 2024 году существенно выросла добыча газа

За первые 11 месяцев 2024 года Россия добыла порядка 641 миллиарда кубометров газа, это на 7,9 процента больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает издание... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T13:54+0300

2024-12-26T13:54+0300

2024-12-26T13:58+0300

энергетика

россия

добыча газа

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebdf8542ef1f5ec386225adae0be423f.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. За первые 11 месяцев 2024 года Россия добыла порядка 641 миллиарда кубометров газа, это на 7,9 процента больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".В то же время, согласно материалу, основными факторами роста стали увеличение внутреннего потребления и экспортных поставок. В особенности существенно увеличилась добыча компании "Газпром", объемы которой, по предварительным данным, превысили 413 миллиардов кубометров, увеличившись на 12,8 процента. В то же время независимые производители, находясь под давлением условий сделки ОПЕК+, сократили свои объемы добычи. Для Евросоюза Россия остается одним из основных поставщиков газа, обеспечивая около 15% регионального импорта. Кроме трубопроводных поставок, ЕС также закупает российский сжиженный природный газ (СПГ). Ключевыми маршрутами остаются "Турецкий поток" и транзитная сеть Украины, по которым "Газпром" прокачивает около 15 миллиардов кубометров газа в год. Однако в 2025 году объем поставок может сократиться на 50 процентов из-за окончания действия транзитного договора с Украиной. По итогам 2024 года поставки в ЕС могут вырасти на 18-20 процентов, как ранее заявлял российский вице-премьер Александр Новак. За прошедшие 11 месяцев поставки в ЕС, включая СПГ, превысили 50 миллиардов кубометров. Ожидается, что поставки сжиженного газа за 2024 год составят 33 миллиона тонн. Эксперт ВШЭ Виталий Ермаков прогнозирует, что в текущем году в России будет добыто около 691 миллиарда кубометров газа, при этом внутреннее потребление оценивается примерно в 0,5 триллиона кубометров.

https://1prime.ru/20241225/sanktsii-853860911.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, добыча газа