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Эксперт рассказала, благодаря чему в РФ в 2025 году вырастет добыча газа

Эксперт рассказала, благодаря чему в РФ в 2025 году вырастет добыча газа - 26.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, благодаря чему в РФ в 2025 году вырастет добыча газа

Добыча газа в России в наступающем году вырастет на 2-4% и может достичь 695 миллиардов кубометров, как подразумевает прогноз Минэкономразвития, благодаря... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T15:56+0300

2024-12-26T15:56+0300

2024-12-26T15:56+0300

энергетика

россия

добыча газа

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Добыча газа в России в наступающем году вырастет на 2-4% и может достичь 695 миллиардов кубометров, как подразумевает прогноз Минэкономразвития, благодаря экспорту, сказала РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. По данным Росстата, по итогам 2023 года добычу газа в России снизилась до 638 миллиардов кубометров. В январе-ноябре текущего года показатель уже составил 620,1 миллиарда кубометров. Согласно сентябрьскому макропрогнозу Минэкономразвития, добыча газа в России по итогам текущего года может вырасти на 4,8%, до 668,2 миллиарда кубометров, а в 2025 году – на 4,1%, до 695,4 миллиарда. Вице-премьер Александр Новак в сентябре говорил, что добыча газа в текущем году вырастет на 10%. "Добыча газа в России в 2025 году вырастает на 2-4%, если опираться, соответственно, на прогнозы Минэкономразвития, где обозначали цель в 695 миллиардов кубометров", – сказала Рокотянская. При приостановке транзита газа через территорию Украины могут быть потеряны 14-15 миллиардов кубометров экспортных объемов. Однако часть из них может быть перенаправлена через "Турецкий поток", уточнила эксперт. "По восточному направлению ключевым драйвером существенного наращивания поставок в перспективе трёх-пяти лет выступает проект "Сила Сибири 2" – возможно, в 2025 году соглашение по нему будет наконец-то подписано", – заключила она.

https://1prime.ru/20241226/gaz-853880995.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, добыча газа