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Путин предложил альтернативный маршрут поставки российского газа в Европу - 26.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241226/gaz-853891992.html
Путин предложил альтернативный маршрут поставки российского газа в Европу
Путин предложил альтернативный маршрут поставки российского газа в Европу - 26.12.2024, ПРАЙМ
Путин предложил альтернативный маршрут поставки российского газа в Европу
Россия готова поставлять газ в Евросоюз через Польшу, заявил президент России Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T21:25+0300
2024-12-26T21:38+0300
экономика
владимир путин
польша
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия готова поставлять газ в Евросоюз через Польшу, заявил президент России Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области. Российский лидер, отвечая на вопросы, подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок газа в Европу. "Польша закрыла маршрут через свою территорию - там же действующий маршрут, никто его не поражал, взрывов никаких нет, он работающий. Достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется Ямал - Европа, проходит ровно через территорию Польши. Пожалуйста, включите завтра, мы будем поставлять", - сказал Путин. Путин в среду принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
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владимир путин, польша
Экономика, Владимир Путин, Польша
21:25 26.12.2024 (обновлено: 21:38 26.12.2024)
 
Путин предложил альтернативный маршрут поставки российского газа в Европу

Путин заявил, что Россия готова поставлять газ в Евросоюз через Польшу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия готова поставлять газ в Евросоюз через Польшу, заявил президент России Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.
Российский лидер, отвечая на вопросы, подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок газа в Европу.
"Польша закрыла маршрут через свою территорию - там же действующий маршрут, никто его не поражал, взрывов никаких нет, он работающий. Достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется Ямал - Европа, проходит ровно через территорию Польши. Пожалуйста, включите завтра, мы будем поставлять", - сказал Путин.
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20 декабря, 16:33
Путин в среду принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
 
ЭкономикаВладимир ПутинПольша
 
 
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