"Газпром" открыл новый источник денег на Востоке и старый на Западе

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В 2024 году и в III квартале 2024 года финансовые результаты "Газпрома" улучшились благодаря нескольким факторам: консолидации со II квартала Сахалинской энергии, росту цен на газ в ЕС — возможно, бизнес-план "Газпрома" закладывал более консервативные цены, — и выход поставок по "Силе Сибири" на максимальную мощность в 38 млрд м3 ранее запланированного срока уже в текущем году. Конкретные финансовые параметры бизнеса за отчетный период оказались вполне уверенными. Показатель EBIDTA был выше ожиданий, долговая нагрузка улучшилась. У "Газпрома" в активе достаточно широкий план точек опоры, чтобы закрепить позитивный результат. Это, прежде всего, расширение продаж газа на экспорт в ЕС в случае политических решений и деэскалации, а также строительство новых экспортных мощностей в Китай ("Сила Сибири-2", Дальневосточный маршрут), увеличение продаж в Турцию. Компания работает над повышением рентабельности всех операций за счет оптимизации издержек. Также нужно понимать, что "Газпром" – это не отдельно стоящий бизнес, а группа компаний. В нее входит и "Газпромнефть" – эффективная нефтяная компания, которая тоже может внести свой вклад в повышение прибыльности группы. Привлекательность бумаг будет в основном зависеть от геополитической ситуации и ожиданий по увеличению экспорта в ЕС или хотя бы сохранению транзита через Украину, а самое главное – это дивидендный вопрос. Он остается открытым: будут ли согласованы дивиденды за 2024 год или пауза сохранится в силе. Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В 2024 году и в III квартале 2024 года финансовые результаты "Газпрома" улучшились благодаря нескольким факторам: консолидации со II квартала Сахалинской энергии, росту цен на газ в ЕС — возможно, бизнес-план "Газпрома" закладывал более консервативные цены, — и выход поставок по "Силе Сибири" на максимальную мощность в 38 млрд м3 ранее запланированного срока уже в текущем году.
Конкретные финансовые параметры бизнеса за отчетный период оказались вполне уверенными. Показатель EBIDTA был выше ожиданий, долговая нагрузка улучшилась.
У "Газпрома" в активе достаточно широкий план точек опоры, чтобы закрепить позитивный результат. Это, прежде всего, расширение продаж газа на экспорт в ЕС в случае политических решений и деэскалации, а также строительство новых экспортных мощностей в Китай ("Сила Сибири-2", Дальневосточный маршрут), увеличение продаж в Турцию.
Компания работает над повышением рентабельности всех операций за счет оптимизации издержек. Также нужно понимать, что "Газпром" – это не отдельно стоящий бизнес, а группа компаний. В нее входит и "Газпромнефть" – эффективная нефтяная компания, которая тоже может внести свой вклад в повышение прибыльности группы.
Привлекательность бумаг будет в основном зависеть от геополитической ситуации и ожиданий по увеличению экспорта в ЕС или хотя бы сохранению транзита через Украину, а самое главное – это дивидендный вопрос. Он остается открытым: будут ли согласованы дивиденды за 2024 год или пауза сохранится в силе.
Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
"Газпром" оценил объем поступлений от продажи газа в 2024 году
24 декабря, 17:38
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