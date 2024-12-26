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"Газпром" открыл новый источник денег на Востоке и старый на Западе - 26.12.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" открыл новый источник денег на Востоке и старый на Западе
"Газпром" открыл новый источник денег на Востоке и старый на Западе - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром" открыл новый источник денег на Востоке и старый на Западе
В 2024 году и в III квартале 2024 года финансовые результаты "Газпрома" улучшились благодаря нескольким факторам: консолидации со II квартала Сахалинской... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T08:00+0300
2024-12-26T08:00+0300
газпром
мнения аналитиков
отчетность
китай
турция
сила сибири-2
газ
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В 2024 году и в III квартале 2024 года финансовые результаты "Газпрома" улучшились благодаря нескольким факторам: консолидации со II квартала Сахалинской энергии, росту цен на газ в ЕС — возможно, бизнес-план "Газпрома" закладывал более консервативные цены, — и выход поставок по "Силе Сибири" на максимальную мощность в 38 млрд м3 ранее запланированного срока уже в текущем году. &nbsp; Конкретные финансовые параметры бизнеса за отчетный период оказались вполне уверенными. Показатель EBIDTA был выше ожиданий, долговая нагрузка улучшилась. &nbsp; У "Газпрома" в активе достаточно широкий план точек опоры, чтобы закрепить позитивный результат. Это, прежде всего, расширение продаж газа на экспорт в ЕС в случае политических решений и деэскалации, а также строительство новых экспортных мощностей в Китай ("Сила Сибири-2", Дальневосточный маршрут), увеличение продаж в Турцию. Компания работает над повышением рентабельности всех операций за счет оптимизации издержек. Также нужно понимать, что "Газпром" – это не отдельно стоящий бизнес, а группа компаний. В нее входит и "Газпромнефть" – эффективная нефтяная компания, которая тоже может внести свой вклад в повышение прибыльности группы. &nbsp; Привлекательность бумаг будет в основном зависеть от геополитической ситуации и ожиданий по увеличению экспорта в ЕС или хотя бы сохранению транзита через Украину, а самое главное – это дивидендный вопрос. Он остается открытым: будут ли согласованы дивиденды за 2024 год или пауза сохранится в силе. Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
https://1prime.ru/20241224/gazprom-853834877.html
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Дмитрий Скрябин
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Дмитрий Скрябин
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газпром, мнения аналитиков, отчетность, китай, турция, сила сибири-2, газ
Газпром, Мнения аналитиков, отчетность, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, Сила Сибири-2, Газ
08:00 26.12.2024
 
"Газпром" открыл новый источник денег на Востоке и старый на Западе

Аналитик Скрябин: улучшить результаты "Газпрому" помогли продажи газа на Востоке

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Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В 2024 году и в III квартале 2024 года финансовые результаты "Газпрома" улучшились благодаря нескольким факторам: консолидации со II квартала Сахалинской энергии, росту цен на газ в ЕС — возможно, бизнес-план "Газпрома" закладывал более консервативные цены, — и выход поставок по "Силе Сибири" на максимальную мощность в 38 млрд м3 ранее запланированного срока уже в текущем году.  
Конкретные финансовые параметры бизнеса за отчетный период оказались вполне уверенными. Показатель EBIDTA был выше ожиданий, долговая нагрузка улучшилась.  
У "Газпрома" в активе достаточно широкий план точек опоры, чтобы закрепить позитивный результат. Это, прежде всего, расширение продаж газа на экспорт в ЕС в случае политических решений и деэскалации, а также строительство новых экспортных мощностей в Китай ("Сила Сибири-2", Дальневосточный маршрут), увеличение продаж в Турцию.
Компания работает над повышением рентабельности всех операций за счет оптимизации издержек. Также нужно понимать, что "Газпром" – это не отдельно стоящий бизнес, а группа компаний. В нее входит и "Газпромнефть" – эффективная нефтяная компания, которая тоже может внести свой вклад в повышение прибыльности группы.  
Привлекательность бумаг будет в основном зависеть от геополитической ситуации и ожиданий по увеличению экспорта в ЕС или хотя бы сохранению транзита через Украину, а самое главное – это дивидендный вопрос. Он остается открытым: будут ли согласованы дивиденды за 2024 год или пауза сохранится в силе.
Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
"Газпром" оценил объем поступлений от продажи газа в 2024 году
24 декабря, 17:38

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