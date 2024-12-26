https://1prime.ru/20241226/gazprom-853887204.html

"Газпром" нарастит добычу газа в 2024 году, заявил Миллер

"Газпром" нарастит добычу газа в 2024 году, заявил Миллер - 26.12.2024, ПРАЙМ

"Газпром" нарастит добычу газа в 2024 году, заявил Миллер

"Газпром" в 2024 году добудет около 416 миллиардов кубометров газа, что на 61 миллиард кубометров газа больше, чем в 2023 году, сообщил глава компании Алексей... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T16:59+0300

2024-12-26T16:59+0300

2024-12-26T17:03+0300

энергетика

россия

алексей миллер

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/84214/64/842146437_0:92:1768:1087_1920x0_80_0_0_6ca52f7772597adfc612a03597f22a41.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Газпром" в 2024 году добудет около 416 миллиардов кубометров газа, что на 61 миллиард кубометров газа больше, чем в 2023 году, сообщил глава компании Алексей Миллер."Что касается добычи Группы "Газпром", то в 2024 году мы с вами добудем около 416 млрд кубометров газа. Вдумайтесь – это на 61 млрд кубометров газа больше, чем в 2023 году", - приводится его слова в Telegram-канале компании.

https://1prime.ru/20241224/gazprom-853835122.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алексей миллер, газпром