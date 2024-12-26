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"Газпром" нарастит добычу газа в 2024 году, заявил Миллер
"Газпром" нарастит добычу газа в 2024 году, заявил Миллер - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром" нарастит добычу газа в 2024 году, заявил Миллер
"Газпром" в 2024 году добудет около 416 миллиардов кубометров газа, что на 61 миллиард кубометров газа больше, чем в 2023 году, сообщил глава компании Алексей... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T16:59+0300
2024-12-26T16:59+0300
2024-12-26T17:03+0300
энергетика
россия
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Газпром" в 2024 году добудет около 416 миллиардов кубометров газа, что на 61 миллиард кубометров газа больше, чем в 2023 году, сообщил глава компании Алексей Миллер."Что касается добычи Группы "Газпром", то в 2024 году мы с вами добудем около 416 млрд кубометров газа. Вдумайтесь – это на 61 млрд кубометров газа больше, чем в 2023 году", - приводится его слова в Telegram-канале компании.
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Энергетика, РОССИЯ, Алексей Миллер, Газпром
"Газпром" нарастит добычу газа в 2024 году, заявил Миллер
Миллер: "Газпром" в 2024 году добудет около 416 миллиардов кубометров газа
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Газпром" в 2024 году добудет около 416 миллиардов кубометров газа, что на 61 миллиард кубометров газа больше, чем в 2023 году, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"Что касается добычи Группы "Газпром", то в 2024 году мы с вами добудем около 416 млрд кубометров газа. Вдумайтесь – это на 61 млрд кубометров газа больше, чем в 2023 году", - приводится его слова в Telegram-канале компании.
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