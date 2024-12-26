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"Газпром" перевыполнит план поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 26.12.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" перевыполнит план поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" перевыполнит план поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 26.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром" перевыполнит план поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" по итогам 2024 года перевыполнит план поставок газа в Китай примерно на 1 миллиард кубометров, поставит около 31 миллиарда кубометров, заявил глава... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T17:05+0300
2024-12-26T17:07+0300
энергетика
россия
газпром
китай
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Газпром" по итогам 2024 года перевыполнит план поставок газа в Китай примерно на 1 миллиард кубометров, поставит около 31 миллиарда кубометров, заявил глава компании Алексей Миллер."Мы уже точно знаем, что по итогам 2024 года мы перевыполним план поставок газа в Китай - 30 миллиардов кубометров. Поставим где-то около 31 миллиарда. И конечно же, такой старт работы "Силы Сибири" уже на максимальной проектной мощности дает нам основания полагать, что и в 2025 году мы в Китай поставим газа свыше контрактных обязательств", - приводятся его слова в стенограмме по итогам совещания "Газпрома", где подводились предварительные итоги года.
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россия, газпром, китай
Энергетика, РОССИЯ, Газпром, КИТАЙ
17:05 26.12.2024 (обновлено: 17:07 26.12.2024)
 
"Газпром" перевыполнит план поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Миллер: "Газпром" по итогам 2024 года перевыполнит план поставок газа в Китай

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСтела компании "Газпром" в Якутии
Стела компании Газпром в Якутии
© Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Газпром" по итогам 2024 года перевыполнит план поставок газа в Китай примерно на 1 миллиард кубометров, поставит около 31 миллиарда кубометров, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Мы уже точно знаем, что по итогам 2024 года мы перевыполним план поставок газа в Китай - 30 миллиардов кубометров. Поставим где-то около 31 миллиарда. И конечно же, такой старт работы "Силы Сибири" уже на максимальной проектной мощности дает нам основания полагать, что и в 2025 году мы в Китай поставим газа свыше контрактных обязательств", - приводятся его слова в стенограмме по итогам совещания "Газпрома", где подводились предварительные итоги года.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
"Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум
2 декабря, 12:37
 
ЭнергетикаРОССИЯГазпромКИТАЙ
 
 
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