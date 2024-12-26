https://1prime.ru/20241226/gazprom-853887523.html

"Газпром" перевыполнит план поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" перевыполнит план поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 26.12.2024, ПРАЙМ

"Газпром" перевыполнит план поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" по итогам 2024 года перевыполнит план поставок газа в Китай примерно на 1 миллиард кубометров, поставит около 31 миллиарда кубометров, заявил глава... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T17:05+0300

2024-12-26T17:05+0300

2024-12-26T17:07+0300

энергетика

россия

газпром

китай

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Газпром" по итогам 2024 года перевыполнит план поставок газа в Китай примерно на 1 миллиард кубометров, поставит около 31 миллиарда кубометров, заявил глава компании Алексей Миллер."Мы уже точно знаем, что по итогам 2024 года мы перевыполним план поставок газа в Китай - 30 миллиардов кубометров. Поставим где-то около 31 миллиарда. И конечно же, такой старт работы "Силы Сибири" уже на максимальной проектной мощности дает нам основания полагать, что и в 2025 году мы в Китай поставим газа свыше контрактных обязательств", - приводятся его слова в стенограмме по итогам совещания "Газпрома", где подводились предварительные итоги года.

https://1prime.ru/20241202/gazprom-853251821.html

китай

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россия, газпром, китай