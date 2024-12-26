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В "Газпроме" отчитались о готовности комплекса газопереработки в Усть-Луге
В "Газпроме" отчитались о готовности комплекса газопереработки в Усть-Луге - 26.12.2024, ПРАЙМ
В "Газпроме" отчитались о готовности комплекса газопереработки в Усть-Луге
Газоперерабатывающий комплекс "Газпрома" в Усть-Луге готов на 46%, сообщил глава компании Алексей Миллер. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T17:12+0300
2024-12-26T17:12+0300
2024-12-26T17:12+0300
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газпром
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Газоперерабатывающий комплекс "Газпрома" в Усть-Луге готов на 46%, сообщил глава компании Алексей Миллер. "Строим комплекс в районе Усть-Луги. И этот комплекс станет вторым по величине в мире. Статус готовности комплекса в Усть-Луге на сегодняшний день составляет уже 46%. Точка невозврата по проекту уже пройдена", - приводятся его слова в Telegram-канале компании.
https://1prime.ru/20241224/gazprom-853835122.html
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россия, газпром, усть-луга
РОССИЯ, Газпром, Усть-Луга
В "Газпроме" отчитались о готовности комплекса газопереработки в Усть-Луге
Миллер: комплекс газопереработки "Газпрома" в Усть-Луге готов на 46%