https://1prime.ru/20241226/gazprom-853887672.html

В "Газпроме" отчитались о готовности комплекса газопереработки в Усть-Луге

В "Газпроме" отчитались о готовности комплекса газопереработки в Усть-Луге - 26.12.2024, ПРАЙМ

В "Газпроме" отчитались о готовности комплекса газопереработки в Усть-Луге

Газоперерабатывающий комплекс "Газпрома" в Усть-Луге готов на 46%, сообщил глава компании Алексей Миллер. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T17:12+0300

2024-12-26T17:12+0300

2024-12-26T17:12+0300

россия

газпром

усть-луга

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Газоперерабатывающий комплекс "Газпрома" в Усть-Луге готов на 46%, сообщил глава компании Алексей Миллер. "Строим комплекс в районе Усть-Луги. И этот комплекс станет вторым по величине в мире. Статус готовности комплекса в Усть-Луге на сегодняшний день составляет уже 46%. Точка невозврата по проекту уже пройдена", - приводятся его слова в Telegram-канале компании.

https://1prime.ru/20241224/gazprom-853835122.html

усть-луга

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россия, газпром, усть-луга